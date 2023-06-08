Команда кандидата в президенти США Рона ДеСантіса використала діпфейк у кампанії проти Дональда Трампа

Прихильники Рона ДеСантіса, конкурента Дональда Трампа у боротьбі за пост президента США серед республіканців, використали діпфейки у спробі компрометації Трампа. За їхнім задумом, його мали скомпрометувати фотографії в обіймах Ентоні Фаучі, колишнього головного медичного радника Білого дому (його політика щодо COVID вкрай непопулярна у правих).
Відео, опубліковане Twitter-акаунтом DeSantis War Room, включає справжні уривки, на яких Трамп спілкується з Фаучі, а також колаж з шести їхніх спільних фото. Три зображення, ймовірно, створені штучним інтелектом – якраз ті, де Трамп обіймає Фаучі. У колажі вони розташовані вгорі зліва, знизу посередині та знизу праворуч.
Підробку було виявлено агентством AFP. Три підроблені «фото» не дають результатів під час зворотного пошуку зображень та мають характерні графічні артефакти, які дозволяють припустити, що вони створені штучним інтелектом.
Акаунт De Santis War Room був запущений у серпні минулого року політичним помічником ДеСантіса Крістіною Пушоу. Раніше цього року Дональд Трамп також поділився у Твіттері згенерованим зображенням, на якому він молиться, а також аудіофейком, що висміює запуск кампанії ДеСантіса.
Нашестя порнодіпфейків. ФБР каже, що ШІ все частіше використовують для створення відвертого контенту та шантажу
Джерело: The Verge