Новини Тиждень ШІ 11.07.2025 comment views icon

Google запускає нові сервіси в Україні: тариф AI Ultra, створення відео Flow та «оживлення» фото

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Вадим Карпусь

Автор новин

Google запускає нові сервіси в Україні: тариф AI Ultra, створення відео Flow та «оживлення» фото
Google відкриває в Україні нові можливості ШІ

Google продовжує запроваджувати в Україні нові функції штучного інтелекту. Минулого тижня українським передплатникам Google AI Pro стала доступна найновіша генеративна модель Veo 3, яка створює відео зі звуковим супроводом за текстовим описом. Тепер відкрилася нова можливість — перетворення фото на відео в Gemini. І це ще не все.

Відео з фото

Щоб скористатися цією можливістю, треба у меню інструментів поля запиту Gemini обрати опцію «Відео» та завантажити своє фото. Далі необхідно описати, що повинно відбуватися на відео, та додати побажання щодо звуку. Після цього ШІ створить 8-секундний ролик на основі початкової фотографії та введеного запиту. Готове відео можна завантажити на свій пристрій або ж обрати варіант «Поділитися».

Функція перетворення фото у відео стане доступною поступово для користувачів із передплатою Google AI Ultra та Pro.

Нагадаємо, нещодавно Google інтегрувала модель Veo 3 в YouTube Shorts, що дозволяє авторам створювати короткі відео на базі текстових описів.

Flow для створення фільмів

Також в Україні починає працювати новий ШІ-інструмент Flow для створення фільмів. Він використовує штучний інтелект для спрощення та автоматизації створення відеоконтенту.

«Flow створено креативниками та для креативників, і цей інструмент для кіновиробництва зі штучним інтелектом спеціально розроблений для найпередовіших моделей Google — Veo, Imagen та Gemini», — повідомляє компанія.

Завдяки Flow користувач може описати свою ідею словами, і ШІ згенерує відео на основі цього опису. При цьому зберігається послідовність персонажів та об’єктів між різними кадрами та сценами. Це дозволяє втілювати складні сцени без спеціальних навичок у монтажі чи анімації.

Інструмент Flow поступово розгортається у понад 140 країнах, в тому числі в Україні. Скористатися ним зможуть передплатники Google AI Pro або Ultra.

Тариф Google AI Ultra

Разом з тим українцям стає доступним новий тарифний план Google AI Ultra. Він пропонує найвищі ліміти використання та доступ до найпотужніших моделей і преміум-функцій. Наприклад, у випадку використання моделі Veo 3 для створення відео план Google AI Ultra забезпечує вищу якість згенерованих роликів. А обсяг доступного простору Drive зростає з 2 ТБ до 30 ТБ. Повний перелік відмінностей можна вивчити за наступною адресою.

Але за вищу якість та додаткові преміальні можливості доведеться добряче заплатити. Ціна нинішнього тарифу Google AI Pro становить 909,99 грн на місяць (0 грн за перший місяць). А от за новий Google AI Ultra доведеться заплатити вже 11399,99 грн за місяць (протягом перших 3 місяців вартість становить 5699,99 за місяць).

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