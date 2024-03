ChatGPT «заговорив» — відтепер чатбот OpenAI озвучує свої відповіді 37 мовами (українською в тому числі)

Голосові відповіді ChatGPT можна активувати, натиснувши кнопку Read Aloud (значок динаміка в чаті) — функція вже доступна у мобільній та вебверсії для GPT-4 і GPT-3.5.

Як зазначає The Verge, чатбот розмовляє 37 мовами (українською в тому числі) і автоматично визначатиме їх за мовою запиту. На цей час можна обрати одну з п’яти доступних варіацій голосів, і налаштувати чатбота, аби він завжди відповідав усно.

ChatGPT can now read responses to you.

On iOS or Android, tap and hold the message and then tap “Read Aloud”. We’ve also started rolling on web – click the “Read Aloud” button below the message. pic.twitter.com/KevIkgAFbG

— OpenAI (@OpenAI) March 4, 2024