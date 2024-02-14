ChatGPT отримав «пам’ять», а Сем Альтман порівняв чатбот із «ледь корисним мобільним телефоном»

Тепер ChatGPT може запам’ятати (чи забути) те, що ви йому розповідаєте.

OpenAI в межах тесту розгорнула розширені налаштування для керування «пам’яттю» чатбота — для невеликої частини як платних, так і безплатних користувачів.

«ChatGPT тепер може переносити те, що він вивчає, між чатами, що зробить відповіді більше релевантними. Під час спілкування ви можете попросити його запам’ятати щось конкретне або дозволити йому самому фіксувати надалі деталі. Пам’ять ChatGPT покращуватиметься, чим більше ви її використовуєте, і ви почнете помічати покращення з часом», — пояснює OpenAI в блозі.

Оновлення дійсно зробить відповіді більш персоналізованими — наприклад, якщо ви попросите запам’ятати, що маєте домашню тварину, то, ймовірно, у запитах про подорожі абощо, ChatGPT врахує це.

Щодо бізнесу — то пам’ять чатбота стане в пригоді, наприклад, для запам’ятовування тону, голосу та параметрів форматування для публікацій у блогах, а також мов і фреймворків для програмування.

Спеціальні чат-боти, створені на базі моделей OpenAI та доступні в GPT Store — вже мають власні спогади. Наприклад, Books GPT може автоматично запам’ятовувати, які книги ви читали та які жанри вам найбільше подобаються. Але ці спогади ніколи не передаються в ChatGPT — і навпаки.

Функцію запам’ятовування для ChatGPT і GPT можна вимкнути в меню налаштувань. Також можна стерти окремі спогади чи очистити пам’ять повністю (але, зауважте, мова йде саме про пам’ять, а не історію запитів).

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We’re testing ChatGPT’s ability to remember things you discuss to make future chats more helpful. This feature is being rolled out to a small portion of Free and Plus users, and it’s easy to turn on or off. https://t.co/1Tv355oa7V pic.twitter.com/BsFinBSTbs — OpenAI (@OpenAI) February 13, 2024

OpenAI каже, що вживає заходів, щоб відмовити ChatGPT від «проактивного» запам’ятовування конфіденційної інформації, як-от відомостей про стан здоров’я, якщо користувач явно цього не попросить.

Додатково компанія запустить опцію тимчасового чату (теж спочатку у тесті), яка дозволить розпочати діалог з «чистого аркуша» — ChatGPT не знатиме про попередні розмови та не матиме доступу до пам’яті, але виконуватиме спеціальні інструкції, якщо їх увімкнено. Водночас OpenAI каже, що може зберігати копію тимчасових розмов у чаті до 30 днів з «міркувань безпеки».

Тим часом гендиректор OpenAI Сем Альтман під час віртуального виступу на Всесвітньому урядовому саміті порівняв ChatGPT із «ледь корисним мобільним телефоном».

«Ми не бачимо стільки програм, які змінюють світ, як хотілося б», — додав Альтман.

Керівник OpenAI каже, що в плані порівняння з еволюцією мобільних телефонів, він хотів би бачити ChatGPT у вигляді останньої моделі iPhone, але у світі ШІ.

За словами Альтмана, OpenAI наразі працює над наступною великою мовною моделлю штучного інтелекту GPT-5, яка, як очікується, буде «розумнішою, ніж будь-коли».

GPT-4 випустили ще торік у березні, а згодом покращену версію GPT-4 Turbo — найдосконалішу ШІ-модель, запуск якої OpenAI публічно визнала. Також ходили чутки про «таємний випуск» GPT-4.5.

Тим часом генеральний директор OpenAI просить світ «набратися терпіння» і каже, що технологія GPT стане «набагато кращою протягом кількох років».