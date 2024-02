ChatGPT отримав «пам’ять», а Сем Альтман порівняв чатбот із «ледь корисним мобільним телефоном»

Тепер ChatGPT може запам’ятати (чи забути) те, що ви йому розповідаєте.

OpenAI в межах тесту розгорнула розширені налаштування для керування «пам’яттю» чатбота — для невеликої частини як платних, так і безплатних користувачів.

Оновлення дійсно зробить відповіді більш персоналізованими — наприклад, якщо ви попросите запам’ятати, що маєте домашню тварину, то, ймовірно, у запитах про подорожі абощо, ChatGPT врахує це.

Щодо бізнесу — то пам’ять чатбота стане в пригоді, наприклад, для запам’ятовування тону, голосу та параметрів форматування для публікацій у блогах, а також мов і фреймворків для програмування.

Спеціальні чат-боти, створені на базі моделей OpenAI та доступні в GPT Store — вже мають власні спогади. Наприклад, Books GPT може автоматично запам’ятовувати, які книги ви читали та які жанри вам найбільше подобаються. Але ці спогади ніколи не передаються в ChatGPT — і навпаки.

Функцію запам’ятовування для ChatGPT і GPT можна вимкнути в меню налаштувань. Також можна стерти окремі спогади чи очистити пам’ять повністю (але, зауважте, мова йде саме про пам’ять, а не історію запитів).

— OpenAI (@OpenAI) February 13, 2024