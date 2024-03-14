Американська освітня платформа Chegg.com проводить масові звільнення персоналу. Зокрема, під скорочення потрапили й українські фахівці.
Про це повідомив пов’язаний з DOU телеграм-канал «Підслухано в ІТ».
«Виявляється, у Chegg були співробітники й в України (ми не знали). Команда близько 25 людей. Частина працювала через аутстаф, частина — прямі контракти. Половина — розробники, ще були ейчари, девопси, QA і сапорт», — сказано в повідомленні.
Зокрема, в Україні звільнять 10 людей. За інформацією джерел, без компенсацій і з місячним строком на пошуки роботи.
Повідомляється, що скорочення пов’язані з падінням акцій компанії.
New York Post писав про скорочення в Chegg.com ще в червні. Це сталося через кілька тижнів після того, як генеральний директор Ден Розенсвейг компанії визнав, що ChatGPT руйнує бізнес компанії, оскільки все більше студентів використовують ШІ для допомоги в домашніх завданнях.
«З березня ми спостерігали значне зростання інтересу студентів до ChatGPT. Тепер ми вважаємо, що це впливає на зростання наших нових клієнтів», – заявляв він.
Саме з наведених вище причин Chegg.com й почала співпрацю з OpenAI. В кооперації вони створили власного чат-бота зі штучним інтелектом під назвою CheggMate.
Редакція надіслала запит до Chegg.com з проханням надати додаткову інформацію, але на момент написання новини її не отримав.
Довідка Highload. Chegg.com — американська компанія з надання освітніх послуг. Заснована в 2005 році. Центральний офіс знаходиться в Санта-Кларі, Каліфорнія. Пропонує цифрові та фізичні підручники напрокат, онлайн-репетиторство та інші послуги для студентів.
У 2023 році мала 7,7 мільйона користувачів. Дохід Chegg.com склав $716,3 млн, що на 6,5% менше, ніж у 2022 році.
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