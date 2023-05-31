«Черепашки-ніндзя: Погром мутантів» – анімаційний фільм Сета Роґена дебютує в українських кінотеатрах 10 серпня

Черепашки-ніндзя вперше за сім років повертаються на великий екран в анімаційній ітерації TMNT від Paramount Pictures, яка по-новому розповість історію чотирьох підлітків, які вибралися з каналізації та разом з подругою Ейпріл О’Ніл намагаються подолати армію мутантів, що загрожує Нью-Йорку.

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Анімаційний фільм про підлітків-мутантів, оригінальна назва якого звучить як «Підлітки-мутанти. Черепашки-ніндзя: Погром мутантів» / Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, спродюсували компанія Point Grey Pictures та Сет Роґен, а режисерами фільму виступили Джефф Роу («Таємниці Ґравіті Фолз», «Мітчелли супроти Машин») та Кайлер Спірс («Амфібія»).

Музику до «‎Погрому мутантів» писали досвідчені композитори Трент Резнор і Аттікус Рос, які створили саундтреки до фільмів «Загублена», «Соціальна мережа», «Душа», а також були відзначені двома преміями «Оскар».

Серед акторів, що озвучили персонажів – Міка Еббі (Донателло), Шамон Браун-молодший (Мікеланджело), Ніколас Канту (Леонардо) та Брейді Нун (Рафаель). Решту героїв озвучили сам Роґен (Бібоп), Джон Сіна (Рокстеді), Джекі Чан (Сплінтер), Айо Едебірі (Ейпріл О’Ніл), Роуз Бірн (Шкіроголовий), а також Айс К’юб, Ганнібал Беррес, Натасія Деметріу, репер Пост Мелоун і Мая Рудольф. Джанкарло Еспозіто («Пуститися берега») виконає роль головного лиходія Бакстера Стокмана, а Пол Радд («Людина-мураха») — Мондо Гекко.

«Черепашки-ніндзя: Погром мутантів» стане другим комп’ютерним фільмом про черепах-мутантів після мультфільму 2007 року, однак у новій версії, судячи з трейлеру, можна очікувати на багато смішних ситуацій, а черепашки залишатимуться дітьми, а не супергероями за будь-якої зручної нагоди. Ще один чудовий елемент нового фільму — це виразний візуальний стиль, який відтворює 3D-анімацію з ручними домальовками, яка стала широко популярною завдяки стрічці «Людина-павук: Навколо всесвіту» 2018 року.

Нові анімаційні пригоди черепашок-мутантів можна переглянути в українському прокаті з 10 серпня.

Трейлер (українською)

Трейлер (оригінал)