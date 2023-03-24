Через мережу фейкових інтернет-магазинів зловмисники «продали» неіснуючі товари на мільйон гривень – Кіберполіція

Кіберполіція повідомила про викриття групи зловмисників, які створили 25 сайтів і позиціювали їх як інтернет-магазини побутових електротоварів. Головною умовою купівлі була передплата. Отримавши гроші клієнтів, вони не надсилали їм ніяких товарів.

Цю мережу фейкових інтернет-магазинів створили четверо жителів Кам’янського. За попередніми підрахунками, завдяки цій схемі вони ошукали щонайменше 57 громадян, а загальна сума збитків становить близько мільйона гривень. Зазначається, що кіберполіція вже заблокувала роботу шахрайських сайтів.

Правоохоронці провели обшуки в оселях та автомобілях фігурантів справи. Під час обшуків вилучено мобільні телефони, банківські катки та SIM-карти, які використовувалися у протиправній діяльності.

Трьом учасникам угруповання оголошено підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Після проведення експертних досліджень буде надана правова кваліфікація діям четвертого учасника групи.

Джерело: Кіберполіція