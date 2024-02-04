Члени ради директорів Tesla вживали наркотики разом з Маском, щоб не засмучувати мільярдера

Видання The Wall Street Journal стверджує, що Ілон Маск фактично створив атмосферу тиску серед друзів, ділових партнерів та керівництва Tesla, яка спонукала, зокрема, членів ради директорів вживати разом з ним наркотики, щоб залишатися у добрих стосунках з ним.

Посилаючись на свідків, видання повідомляє, що останніми роками на вечірках Маска помічали, як він вживав кетамін через назальний спрей та пив рідкий екстазі з пляшки з водою. Нинішні та колишні директори та члени правління Tesla та SpaceX, деякі з яких інвестували десятки мільйонів доларів у компанії Маска або мають значні опціони на акції, пов’язані зі своїми посадами, також вживали з ним наркотики.

Маск фактично створив культуру вживання наркотиків, в якій його найближчі ділові партнери бояться втратити своє багатство та соціальний статус через засмучення мільярдера, у разі якщо вони відмовляться вживати з ним наркотики.

Стосунки між Маском та його директорами були викриті та різко розкритиковані суддею з Делаверу, яка послалася на конфлікт інтересів правління у своєму рішенні про те, що компенсаційний пакет Маска у $55 млрд був надмірним.

Деякі друзі Маска та директори вважали, що вони повинні приймати з ним заборонені речовини, оскільки інакше це могло б засмутити його. Вони також не хотіли ризикувати «втратою соціального капіталу» у вигляди перебування в оточенні Маска.

На початку січня на звинувачення у вживанні наркотиків Маск відреагував у властивій йому манері в X: «Що б я не робив, я повинен продовжувати це робити!».

… while simultaneously leading Tesla to be the world’s most valuable car company (Model Y is the selling vehicle on Earth) and SpaceX to be the world’s most valuable space company (~80% of all payload to orbit last year). Whatever I’m doing, I should obviously keep doing it! — Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2024

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Раніше повідомлялося про побоювання керівництво SpaceX через наркотики та Маска, після зустрічі, на яку мільярдер прибув із запізненням майже на годину та невиразно вимовляв слова.