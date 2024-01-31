Ілон Маск втратить «зарплату» у $55 млрд в Tesla — і може стати «лише‎» третьою найбагатшою людиною світу

Суд Делаверу скасував величезний компенсаційний пакет гендиректора Tesla у відповідь на скаргу інвесторів. Якщо рішення пройде апеляцію, то може кардинально змінити загальні статки Ілона Маска, посунувши його з першого на третє місце у рейтингу найбагатших людей світу, пише The Verge.

Схвалений акціонерами у 2018 році компенсаційний пакет дав Маску стимул досягти важливих етапів у розвитку Tesla — зокрема ринкової оцінки у $650 млрд, що у 10 разів перевищує вартість компанії на той час.

«Відповідачі довели, що Маск був мотивований амбітними цілями й що Tesla відчайдушно потребувала Маска, щоб досягти успіху на наступному етапі розвитку, але ці факти не виправдовують найбільшого пакета компенсації в історії публічних ринків», — написала суддя Кетлін Маккормік

Адвокат інвесторів Грег Варалло заявляв, що їх не повідомили про те, що Маск сам придумав план компенсацій або що члени правління були пов’язані з Маском.

«Маск мав максимальний вплив на компанію, який може мати менеджер», — написала Маккормік.

Рада директорів Tesla складалася з багатьох людей, які мали близькі стосунки з Маском:

Антоніо Грасіас, член комітету з компенсацій і друг Маска, який накопичив багато статків, інвестуючи в компанії Маска ще з PayPal.

Джеймс Мердок, ще один приятель Маска, який подорожував з ним по всьому світу.

Брат Маска, Кімбал.

Айра Еренпрайс, один із членів комітету з компенсацій, визнав у суді, що його стосунки з Ілоном і Кімбалом Маском «суттєво вплинули на його професійну кар’єру».

Бред Басс, ще один член комітету з компенсацій, який «заборгував 44% свого капіталу компаніям Маска».

Робін Денгольм, член комітету з компенсацій, чия винагорода як голови правління Tesla була більшою, ніж усі заробітки з інших джерел.

Лінда Джонсон Райс, яка, здається, була дійсно незалежною.

Стів Юрветсон, який був тривало відсутнім під час цього інциденту, і суддя не вважав його основним гравцем.

«Зрештою, ключові свідки сказали, що вони знаходились там, аби співпрацювати з Маском, а не вести переговори проти нього», — написала Маккормік.

Маск останнім часом вимагав більшого контролю над Tesla, написавши на X цього місяця, що хоче мати принаймні 25% власності компанії, щоб продовжувати роботу зі штучним інтелектом. Це приблизно вдвічі більше його нинішньої частки власності, яка становить близько 13%.

У наступних дописах він сказав, що чекає на рішення у позові акціонерів, перш ніж винести свою пропозицію щодо збільшення частки власності до ради директорів.

«Причина відсутності нового «компенсаційного плану» полягає в тому, що ми все ще очікуємо на рішення у моїй справі про компенсацію в Делавері», — написав він 15 січня. «Суд відбувся у 2022 році, але вирок ще не винесений».

Він додав:

«Я беру «компенсаційний план» у лапки, тому що, з моєї точки зору, це, перш за все, означає забезпечення належної кількості голосів у Tesla».

Через кілька хвилин після сьогоднішнього рішення Маск написав:

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