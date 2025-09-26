“Чоловіки віком 25-60 років, які не стояли на обліку, будуть поставлені на нього автоматично”, — Міноборони

Depositphotos

Міноборони оголосило про ухвалення урядом України рішення щодо автоматизації встановлення громадян на військовий облік. Процес тепер не потребуватиме особистої участі військовозобов’язаних.

“Тепер громадянам не потрібно витрачати час на поїздки до ТЦК та СП чи паперові процедури для постановки на облік або зняття з нього після досягнення граничного віку. Процеси відбуватимуться автоматично завдяки цифровізації”, — зазначає Міністерство оборони у Facebook.

Автоматизація включає встановлення на військовий облік у 17 років. Це можна зробити у застосунку “Резерв+”, при цьому, як і раніше, можливо самостійно завітати або особисто у ТЦК та СП. В обох випадках проходження ВЛК не знадобиться.

Також усі чоловіки віком 25–60 років, котрі не перебувають на обліку без законних підстав, будуть поставлені на нього автоматично. Без особистої участі відбуватиметься й зняття з обліку громадян, котрі досягли віку зняття з запасу.

“Керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ зобов’язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом 7 днів з моменту досягнення працівником граничного віку”

Як розповів керівник Директорату цифрової трансформації Міноборони Артем Романюков, автоматизація обліку стала ще одним кроком на шляху до створення електронного ТЦК. Процедура розвантажить ТЦК та СП, зменшить бюрократію і спростить процедури, пов’язані з обліком, для громадян.