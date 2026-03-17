Новини Кіно 17.03.2026

Перший погляд: Тімоті Шаламе і компанія в "Дюна 3"

Катерина Левицька

Warner Bros. показала перші промокадри фільму “Дюна 3” з основними персонажами. Деякі отримали помітно оновлений вигляд, як от Пол Атрейдес, якого грає Тімоті Шаламе — він більш пригнічений і виснажений, зі зморшками й шрамами навколо очей.


“Дюна 3” екранізує роман Френка Герберта “Месія Дюни”, де події переносяться приблизно на 12 років уперед після завершення другого фільму, а Пол вже давно перебуває у статусі імператора.

Окрім персонажа Тімоті Шаламе на серії постерів можна побачити перший погляд на Роберта Паттінсона, який, як очікується, грає ключового лиходія, повернення Джейсона Момоа до ролі Дункана Айдахо у вигляді клона, створеного з клітин померлого, а також Чані (Зендея), леді Джессіку (Ребека Фергюсон), Стілгара (Хав’єр Бардем), Алію Атрейдес (Аня Тейлор-Джой), принцесу Ірулан (Флоренс П’ю) та нового фрімена на ім’я Фарок (Ісаак де Банколе). 

Чимало персонажів отримають суттєвіші ролі, аніж в попередніх фільмах. Особливо це стосується Алії, яка до цього з’явилась лише в кадрі з видінням Пола, а нині на постері перебуває в дещо моторошному стані із закривавленим обличчям, а також Ірулан, яка переходить в центр історії після шлюбу з Полом. Серед решти підтверджених персонажів, відсутніх на постерах: Джош Бролін у ролі Гурні Халлека, а також син Джейсона Момоа Накоа-Вольф в ролі дитини Пола та Чані.


До режисури повернувся Дені Вільньов, який раніше чітко дав зрозуміти, що “Дюна 3” стане кульмінацією трилогії. Оператор Грейг Фрейзер, який знімав перші два фільми поступився місцем Лінусу Сендгрену (“Ла-Ла Ленд”), тоді як музику написав оскароносний Ганс Циммер.

“Дюна 3” вийде в кінотеатрах 18 грудня, в один день із новим “Месниками”. Обидві студії відмовились поступатися датою, при цьому фільм про супергероїв через це фактично лишився показів в IMAX.

