Chrome очікує редизайн інтерфейсу — Google, серед іншого, замінить звичний індикатор HTTPS (🔒) в адресному рядку

Великим досягненням мережевої безпеки останнього часу стало поширення безпечних зашифрованих з’єднань HTTPS. Раніше безпечні з’єднання застосовували лише банки та інтернет-магазини, дивуючи користувачів незвичайним позначенням в адресному рядку, яке згодом з’явилося майже скрізь.

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Браузер почав використовувати невеликий значок замка, щоб позначати з’єднання HTTPS. За словами розробників рушія Chromium, більшість користувачів досі не знають, що насправді означає іконка. Через те, що HTTPS тепер є на більшості сайтів, творці Chromium не вважає за доцільне показувати замок – його замінять більш нейтральним позначенням. Chrome 117 зі зміною вийде у вересні разом з великим оновленням інтерфейсу браузера.

Реакція користувачів на значок замка пов’язана не з суцільним нерозумінням, а з неправильним трактуванням. Він асоціюється з надійним, «перевіреним» сайтом – хоча замок означає лише використання HTTPS і не дає жодних інших гарантій. Ось як про це пишуть розробники у своєму блозі:

«Заміна піктограми замка нейтральним індикатором запобігає неправильному розумінню того, що піктограма замка пов’язана з надійністю сторінки, і підкреслює, що безпека повинна бути станом за замовчанням у Chrome».

Нова позначка візуально асоціюється з меню налаштування, яке з’являється зараз під час натисканні на замок. Натиснувши на неї, ви, як і раніше, отримаєте додаткову інформацію про сертифікат HTTPS та кілька налаштувань для конкретного сайту – функціональність меню залишиться незмінною.

«Наше дослідження показало, що багато користувачів не розуміють, що натискання на позначку блокування показує важливу інформацію та елементи керування. Ми вважаємо, що новий значок допомагає зробити керування дозволами та додаткову інформацію про безпеку доступнішими, уникаючи при цьому непорозумінь, які переслідують значок замку». Курс Java. Набридло працювати «на дядю»? Працюй на Java! Ми не візьмемо з тебе грошей, поки ти не отримаєш першу зарплату . Хочу Chrome також попереджатиме про те, що сайт не використовує HTTPS. Браузер для Android теж отримає нову позначку, тоді як версії для iOS та iPadOS просто втратять замок. Зміна є важливою, тому що зараз Chromium домінує на основних платформах. На Chrome припадає близько двох третин користувачів інтернету. З урахуванням браузерів на Chromium, таких як Microsoft Edge та Opera, загальна їхня кількість наближається до 80%. Зазвичай подібні зміни до браузера Google стають стандартними для інших браузерів – ймовірно, у майбутньому Safari та Firefox зроблять аналогічне оновлення. Google додала в Chrome ярлики «@» — швидкий пошук вкладок, закладок та історії напряму з адресного рядка браузера

Джерело: Ars Technica