Google додала в Chrome ярлики «@» — швидкий пошук вкладок, закладок та історії напряму з адресного рядка браузера

Якщо ви працюєте з безліччю вкладок, з історією браузера або зберігаєте багато закладок, розібратися в цьому різноманітті буде простіше за допомогою нового ярлика «@», що вводиться в адресному рядку Функція доступна в останньому оновленні Chrome 108 для ПК. Знайти щось серед десятків відкритих вікон без виконання ще одного пошуку в інтернеті іноді буває зручно.

При введенні «собачки» в адресний рядок відкривається меню швидкого переходу до пошуку по вкладках, закладках та історії. Звідти ж можна швидко відкрити ці сторінки. Варіантом використання команди також є «собачка» з підписом, наприклад @bookmarks або @history.

Google демонструє схильність до впровадження символу «@» у всі власні сервіси. У жовтні з’явилися нові дескриптори «@» у стилі Twitter для користувачів YouTube. Компанія також почала просувати нові функції для розробників у власних продуктах Workspace/Google Docs, котрі допоможуть викликати зовнішні файли та сторонні програми за допомогою тегів, що починаються з «@».

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Нова функція Chrome вперше з’явилася у вересні у бета-версії ChromeOS 106, а зараз стала повноцінною та доступною для всіх. Повідомлення в блозі Google також вказує на наявну функцію Chrome, яка дозволяє створювати власні ярлики пошуку на сайті:

«У вас є улюблені сайти, які ви часто шукаєте, такі як YouTube або Google Drive? Ви також можете активувати власні ярлики пошуку по сайту, щоб шукати їх прямо з адресного рядка Chrome. Перейдіть в «Керування пошуковими системами та пошуком по сайту» (chrome://settings/searchEngines) у налаштуваннях Chrome та активуйте їх. Ви можете швидко дістатися туди за допомогою Chrome Actions, ввівши customize site search (налаштувати пошук по сайту)». https://itc.ua/ua/novini/poshuk-u-bichnij-paneli-google-chrome-dostupnyj-u-108-versiyi-brauzera/

Джерело: The Verge