"Чуєш, нубе, видаляй гру": Гейб Ньюелл поскаржився на булінг в Dota 2

Маргарита Юзяк

"Чуєш, нубе, видаляй гру": Гейб Ньюелл поскаржився на булінг в Dota 2
Глава Valve Гейб Ньюелл

Гейб Ньюелл зізнався, що полюбляє грати в Dota 2 та навіть її спільноту. Звичайно його не оминув ультимативний досвід цього тайтлу — у катках він постійно чує образи.

Засновник Valve та мільярдер, який між роботою проводить час за дайвінгом, долучився до відкриття великого турніру з Dota 2 під назвою The International 2025. За його словами, це чудова гра з фанатами, які повністю віддаються процесу.

“Мені подобається не лише гра, а й спільнота. Звичайно, люди обзивають мене всякими дурницями в чаті. І приблизно раз на тиждень люди кажуть: “Чуєш, нубе, видаляй гру та йди н***й”, — каже Гейб.

Коротка версія його звернення

Він вважає, що це просто “ентузіазм” та енергія розлючених гравців. Попри щирі неадекватні емоції гравців — Гейб продовжує щодня грати в Dota 2. Такими словами він відкрив новий турнір, який вперше провели ще 14 років тому в Німеччині.

“Усім фанатам Dota, які були з нами з першого дня, тим з вас, хто приєднався до нас на цьому шляху, і всім, хто вперше прийшов, ласкаво просимо на The International”, — резюмував мільярдер.

Повна версія його звернення

З кожною новиною про Ньелла складається відчуття, що його щоденний розпорядок виглядає як життя мрії. Крім того, що він живе на яхті та насолоджується своїми хобі, він встигає працювати над іншими проєктами. Наприклад, нещодавно стало відомо, що його Valve готує свій Neuralink.

Джерело: The International 2025

