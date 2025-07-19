Новини IT-бізнес 19.07.2025 comment views icon

Працює з ліжка, а в перервах — дайвінг: бос Valve розкрив свій розпорядок дня

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Працює з ліжка, а в перервах — дайвінг: бос Valve розкрив свій розпорядок дня
Гейб Ньюелл / Valve

Бос Valve Гейб Ньюелл живе своє краще життя — працює на яхті прямо з ліжка, а замість тіктоків відпочиває за дайвінгом.

Valve працює без класичних офісів і вже давно славиться своїм вільним графіком, але співзасновник компанії пішов далі. За словами Ньюелла, він працює сім днів на тиждень зі своєї спальні на яхті, а потім займається хобі. І він зізнається: такий робочий графік — це справді весело.

«Я прокидаюся, працюю, йду займатися дайвінгом, потім знову працюю — або вирушаю на ще одне занурення, або йду до спортзалу. Я живу на човні, тож просто проводжу час із усіма, хто на борту. Потім знову працюю. Я працюю сім днів на тиждень: просто зі своєї спальні, як ви вже, мабуть, зрозуміли. Мені подобається працювати — це весело, і я не сприймаю це як роботу. Те, що я маю змогу робити щодня, справді неймовірне», — розповів він про свій день.

У розмові Гейб також зазначив, що не сприймає свою роботу як щось вимушене чи виснажливе. За його словами, класична ідея виходу на пенсію полягає в тому, що людина перестає займатися «жахливою роботою» і нарешті знаходить час для чогось цікавого. Але він влаштував собі такий режим життя без пенсії в класичному розумінні

«Я вже казав раніше: коли виходиш на пенсію, хочеш просто перестати займатися огидною роботою й нарешті робити те, що приносить найбільше задоволення та розваг. У цьому сенсі я пенсіонер уже дуже давно», — ділиться Гейб Ньюелл.

Крім управління Valve, Ньюелл займається ще кількома проєктами і встигає критикувати бізнес-моделі інших. Він заснував компанію Starfish Neuroscience, яка працює над нейронними інтерфейсами і конкурує з Neuralink Ілона Маска. Також він бере участь у розробці пристрою для виявлення патогенів в повітрі — умовно кажучи, це аерозольний сканер, який показує, які віруси чи бактерії можуть бути поряд. Така зайнятість його влаштовує:

«Я постійно працюю. Але це не той випадок, коли “боже, я сиджу до ночі, надриваючись”. Це швидше “я не можу заснути, бо мені дійсно цікаво й весело”, розумієте?».

Джерело: PC Gamer

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