Чи були сережки Камали Гарріс таємними навушниками Nova H1, — розслідування журналістів

Прихильники Дональда Трампа звинуватили його опонентку Камалу Гарріс, що вона носила сережки з динаміком Nova H1 на дебатах 10 вересня. Newsweek з’ясував, що їх фактично не існує.

Багато людей у соціальних мережах поширювали думку, що у сережках Гарріс були вбудовані акустичні динаміки. У пошуках конкретної моделі такого пристрою вони заявили, що Харріс використовувала аудіосережки Nova H1.

Нібито сережки видають спрямований звук, який чує лише їхній носій. На сторінці цієї моделі у Kickstarter сказано, що сережки розміщуються на мочках вух та спрямовують звук зсередини перлини прямо у слуховий прохід. Вони дійсно здаються дещо схожими на сережки Гарріс, але вони не ті ж самі (друге зображення нижче). Модні блогери вже впізнали пару сережок Tiffany (третє зображення), які Гарріс мала на дебатах та попередніх заходах, а також відзначили, що вона носила ланцюжок з тієї ж колекції.

Головна ж вада конспірологічної теорії про сережки в тому, що Nova H1 Audio Earrings практично не існують у реальності. Пристрій був частиною проєкту на Kickstarter, який «зник з радарів». Їх не можна придбати в інтернеті, та й ніколи не було можливо. Nova Products, компанія, яка стоїть за проєктом, не заходила на Kickstarter з травня 2023 року. Спонсори розмістили на сторінці повідомлення з проханням оновити статус сережок, які вони мали б отримати в обмін на свою заставу.

Посилання на Nova Products, вказане на Kickstarter, перенаправляє на сайт іншої компанії, Icebach Sound Solutions. На цьому сайті можна знайти аудіосережки з дещо іншим дизайном. Після дебатів компанія вирішила «хайпанути» на темі: вона повідомляє, що «спеціальне видання для президентських дебатів незабаром стане доступним для всіх». Повідомлення додали на сайт приблизно між 7 ранку та 11:25 ранку за східним часом, згідно The Wayback Machine. Згодом на цій сторінці з’явилося посилання на CES 2025.

На сайтах Icebach та Nova вказано, домени зареєстровані на Стефана Берендсена з BBG Entertainment GmbH, розробника мобільних ігор з Німеччини. Яке відношення компанія має до аудіопродуктів чи президентських виборів у США, залишається загадкою, але Engadget звернувся до BBG, а також до організаторів кампанії Гарріс за коментарем.

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«Ми не знаємо, чи носила місис Харріс якийсь із наших продуктів. Схожість виняткова, і хоча наш продукт не був спеціально розроблений для використання під час президентських дебатів, він підходить для цього», — сказав керівник Icebach Sound Solutions Малте Іверсен.

Заява компанії здається спробою заробити на ажіотажі: «Щоб забезпечити однакові умови гри для обох кандидатів, ми зараз розробляємо чоловічу версію і незабаром зможемо запропонувати її кампанії Трампа».

Отже, фактично Гарріс носила сережки, які схожі, але неоднакові порівняно з моделлю, яка не випускалась. Нова модель теж має дещо інший дизайн, а прихильники моди ідентифікували прикрасу віцепрезидентки США як Tiffany.

Engadget зазначає, що це не перший раз, коли республіканці звинувачують опонентів власних кандидатів у президенти США у використанні технічних засобів, яки дають їм перевагу на дебатах. Подібні звинувачення звучали на адресу Джо Байдена у 2020 році, Гілларі Клінтон у 2016 році та Барака Обами у 2012 році. Кожного разу цю теорію розвінчували дослідники. Сайт каже, що на противагу їм, демократи до подібних звинувачень ніколи не вдавалися.

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Джерела: Newsweek, Engadget

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