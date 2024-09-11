Ілон Маск пригрозив «запліднити» Тейлор Свіфт — після того, як співачка підтримала Камалу Гарріс

Мільярдер Ілон Маск, який лише офіційно має 12 дітей від кількох різних жінок, націлився «запліднити» й поп-сенцсацію минулого року, співачку Тейлор Свіфт.

Заява Маска прозвучала на тлі розгортання виборчих перегонів у США і дебатів між головним кандидатами — Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Останню вчора офіційно підтримала Тейлор Свіфт через те, що «Гарріс бореться за права і може стати воїном, який їх відстоює». Свою заяву в Instagram співачка підписала як «бездітна жінка з котом» — відсилання до глузливих слів напарника Трампа Дж. Д. Венса.

Тим часом Ілон Маск, відомий своєю прихильністю до Трампа, блискавично відреагував на коментар Свіфт, написавши у Twitter, що може з легкістю позбавити її статусу «бездітної»:

«Добре, Тейлор, ти перемогла. Я подарую тобі дитину й охоронятиму твоїх котів».

Насправді слова Маска виглядають як прояв мізогінії й нагадують погрозу, про що одразу написали кілька коментаторів:

«Ілон показує світові, що він женоненависницька свиня», — відповів обліковий запис міжнародної хакерської групи Anonymous.

«Це моторошно, чувак, але ми завжди знали, що ти моторошний», — написав інший користувач.

Маск, який давно заявляв, що падіння рівня народжуваності стане основною причиною занепаду людської цивілізації, має 12 дітей (з тих, про яких ми знаємо) — від чотирьох жінок.

Водночас бажання «запліднити» якомога більше жінок звучить з уст мільярдера не вперше, та й власне він своїми діями це часто підтверджує — торік New York Times писала, що він передав свою сперму у банк SpaceX з метою створення майбутньої марсіанської колонії.

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Джерело: Futurism