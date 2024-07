Перший хіп-хоп у космосі: NASA надіслало пісню американської реперки до Венери

Космічне агентство США зробило перший крок у поєднанні хіп-хопу та міжпланетних подорожей. Глибока космічна мережа NASA передала текст пісні «The Rain (Supa Dupa Fly)» Міссі Елліотт до Венери.

Трансляція розпочалася 12 липня о 10:05 за тихоокеанським часом із Лабораторії реактивного руху в Каліфорнії. Радіосигнал подолав 254 млн кілометрів за 14 хвилин, рухаючись зі швидкістю світла.

YOOO this is crazy! We just went #OutOfThisWorld with @NASA and sent the FIRST hip hop song into space through the Deep Space Network. My song “The Rain” has officially been transmitted all the way to Venus, the planet that symbolizes strength, beauty and empowerment. The sky is… pic.twitter.com/g6HofNQSt1

— Missy Elliott (@MissyElliott) July 15, 2024