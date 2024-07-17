Перший хіп-хоп у космосі: NASA надіслало пісню американської реперки до Венери

Космічне агентство США зробило перший крок у поєднанні хіп-хопу та міжпланетних подорожей. Глибока космічна мережа NASA передала текст пісні «The Rain (Supa Dupa Fly)» Міссі Елліотт до Венери.

Трансляція розпочалася 12 липня о 10:05 за тихоокеанським часом із Лабораторії реактивного руху в Каліфорнії. Радіосигнал подолав 254 млн кілометрів за 14 хвилин, рухаючись зі швидкістю світла.

YOOO this is crazy! We just went #OutOfThisWorld with @NASA and sent the FIRST hip hop song into space through the Deep Space Network. My song “The Rain” has officially been transmitted all the way to Venus, the planet that symbolizes strength, beauty and empowerment. The sky is… pic.twitter.com/g6HofNQSt1 — Missy Elliott (@MissyElliott) July 15, 2024

«Досі не вірю, що вийду за межі цього світу разом із НАСА через Глибоку космічну мережу Глибока космічна мережа (Deep Space Network, DSN) — це глобальна система антен і комунікаційних об'єктів, якою керує NASA., коли „The Rain“ стане першою хіп-хоп піснею, переданою в космос!» — поділилася Елліотт у пресрелізі NASA.

Пісня 1997 року, яка очолила чарти й розпочала сольну кар’єру співачки, тепер стала частиною космічної історії. Це не випадковість — кліпи Міссі Елліотт відомі своїми космічними темами та футуристичними візуальними ефектами.

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Бріттані Браун, директорка відділу цифрових технологій НАСА, зазначила: «І космічні дослідження, і мистецтво Міссі Елліотт завжди розсувають межі можливого. Співпраця на чомусь настільки неземному дійсно доречна».

Для передачі сигналу використали 34-метрову радіоантену на комплексі далекого космічного зв’язку NASA в Каліфорнії. Цікаво, що антену прозвали «Венера» — саме цю планету обрала Елліотт як улюблену.

«Я вибрала Венеру, бо вона символізує силу, красу та розширення можливостей. Мені дуже приємно ділитися своїм мистецтвом і посланням зі Всесвітом!» — пояснила співачка.

NASA планує дві нові місії до Венери — DAVINCI та VERITAS, які стартують після 2029 року. Глибока космічна мережа допомагатиме в комунікації із цими апаратами.

Музика вже давно є частиною космічних послань NASA. У 1965 році астронавти слухали пародію на «Hello, Dolly!» на орбіті Землі. А зонди «Вояджер» несуть золоті платівки зі звуками нашої планети за межі Сонячної системи.

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Джерело: Interestingengineering