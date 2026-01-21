CoinShares: у 2025 році приплив коштів у криптовалюти склав понад $47 млрд – майже рекорд

Depositphotos

CoinShares Research опублікували традиційний звіт про потоки коштів у фонди цифрових активів за 2025 рік. Глобальні припливи в цифрові активи та криптовалюти у 2025 році сягнули $47,2 млрд — лише трохи не дотягнули до рекорду 2024 року.

Рік розпочинався доволі сильно. США й надалі домінували за обсягами потоків, тоді як Німеччина та Канада продемонстрували помітний розворот — від відтоків у 2024 році до значних припливів. Потоки в біткоїн різко скоротилися, тоді як Ethereum, XRP і Solana зафіксували суттєве зростання, що свідчить про ротацію капіталу в окремі альткоїни. Водночас припливи в решту альткоїнів у річному вимірі знизилися на 30%.

Інвестиційні продукти, пов’язані з цифровими активами, завершили 2025 рік із загальними глобальними припливами на рівні $47,2 млрд — трохи нижче рекорду 2024 року ($48,7 млрд). Рік також стартував на позитивній ноті: минулої п’ятниці припливи становили $671 млн, а сукупний показник за тиждень досяг $582 млн після відтоків на початку тижня.

Протягом 2025 року на США припала більшість припливів — $44,524 млрд, що на 12% менше, ніж у 2024 році. Найсуттєвіше зростання потоків зафіксовано в Німеччині: припливи становили $2,5 млрд порівняно з відтоками $43 млн у 2024 році. Канада також продемонструвала схоже відновлення — $1,1 млрд припливів минулого року проти відтоків $603 млн у 2024-му. Попит у Швейцарії помірно зріс: припливи у 2025 році сягнули $775 млн, що на 11,5% більше у річному вимірі.

Біткоїн минулого року перебував під тиском: припливи скоротилися на 35% і становили лише $26,9 млрд у 2025 році. Поєднання зниження ціни призвело до припливів $105 млн у інвестиційні продукти з короткою позицією по біткоїну протягом 2025 року, хоча вони залишаються нішевими — загальний обсяг активів під управлінням (AuM) становить лише $139 млн.

Ethereum продемонстрував найсуттєвіше зростання — припливи сягнули $12,7 млрд, що на 138% більше у річному вимірі. XRP та Solana у 2025 році показали зростання на 500% ($3,7 млрд) і 1000% ($3,6 млрд) відповідно. Водночас щодо решти альткоїнів спостерігалося погіршення настроїв: припливи знизилися на 30% у річному вимірі й становили $318 млн.

Загалом дані за 2025 рік свідчать про зміну структури попиту на крипторинку: на тлі ослаблення потоків у біткоїн інвестори дедалі активніше перерозподіляють капітал на користь окремих великих альткоїнів. Водночас загальний обсяг припливів майже повторив рекорд попереднього року, що вказує не на відтік інтересу до цифрових активів, а на більш вибірковий і обережний підхід інвесторів в умовах підвищеної волатильності.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: CoinShares