Інвестиції у криптовалюту б'ють рекорди: майже $6 млрд за тиждень

Минулого тижня у глобальні криптоінвестиційні продукти було залучено рекордний обсяг коштів у $5,95 млрд. Це найбільший тижневий приплив коштів за всю історію спостережень за криптовалютами.

За даними компанії CoinShares, переважна більшість коштів надійшла від інвестиційних фондів, керованих такими гігантами, як BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares та 21Shares. Цей приплив підняв загальну вартість криптоактивів під управлінням (AUM) до нового історичного максимуму — $254 млрд.

“Головним каталізатором став відкладений ефект після зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США, який посилився слабкими показниками ринку праці та побоюваннями через тимчасове призупинення роботи уряду”, — пояснив директор з досліджень CoinShares Джеймс Баттерфілл.

За його словами, ці фактори змусили інвесторів шукати захисні активи, серед яких криптовалюти знову стали одними з головних бенефіціарів. Найактивніші інвестиції припали на США, де криптовалютні фонди залучили рекордні $5 млрд. У Швейцарії також зафіксовано історичний максимум — $563 млн, а німецькі продукти показали другий найкращий тижневий результат із припливом $312 млн.

У цей же період біткоїн подорожчав більш ніж на 10% та досягнув нового історичного рекорду — $125 750. Схожий приріст продемонстрували Ethereum (понад 10%, до більш ніж $4 500) і індекс GMCI 30, який відстежує динаміку провідних криптовалют.

Фонди, що базуються на біткоїні, зібрали рекордні $3,55 млрд, при цьому жоден продукт, орієнтований на короткі позиції (short Bitcoin), не отримав інтересу. Серед них вирізняються американські спотові Bitcoin ETF, які залучили $3,2 млрд — половину всього обсягу. Лідером став IBIT від BlackRock, який отримав $1,8 млрд нових інвестицій.

Ethereum-продукти також показали потужний зріст — $1,48 млрд за тиждень, що підняло сукупні річні надходження до $13,7 млрд, майже утричі більше, ніж за весь 2024 рік. Основна частка припала на спотові ETF у США, зокрема ETHA від BlackRock, який додав $691,7 млн.

Серед альткоїнів рекорд оновив і Solana, куди надійшло $706,5 млн, довівши річний показник до $2,6 млрд. Фонди, орієнтовані на XRP, також отримали значний приплив — $219,4 млн. Решта альткоїнів, за словами Баттерфілла, майже не привернули уваги інвесторів.

Аналітики зазначають, що такі обсяги вказують на повернення сильного інституційного інтересу до криптовалют після літнього затишшя — адже жовтень є традиційно найсильнішим місяцем для криптовалют. Якщо динаміка збережеться, четвертий квартал 2025 року може стати найуспішнішим періодом для криптофондів за всю історію.

Джерело: The Block