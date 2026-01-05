Corsair скасувала замовлення на ПК за $3500 та підвищила ціну — клієнт домігся знижки, а покупцям 48 ГБ DDR5 за $240 не пощастило

ПК Vengeance a5100 та пам’ять Dominator Titanium RGB 48 ГБ DDR5 / Corsair, Depositphotos

Збиральники та постачальники компонентів ПК підвищують ціни та скасовують попередні замовлення. Corsair задовольнила вимогу одного з клієнтів, але відмовила іншим.

Користувач Reddit з ніком Senior_Ball_9068 розповів, як Corsair намагався скасувати його новорічний подарунок. Він замовив ПК Vengeance a5100 з зазначеною ціною $3499, за який компанія вже надіслала йому рахунок. Пізніше замовник переглядав електронну пошту та помітив, що Corsair скасувала його замовлення без жодної причини. Коли він спробував замовити той самий ПК знову, то помітив, що ціну підвищили з $3499 до $4299. Фактично компанія скасувала вже зроблене замовлення через підвищення ціни на $700.

Керівник спільноти Corsair у Reddit помітив цей випадок та пояснив його збігом помилки системи безпеки та скасування святкових цін 1 січня. Компанія надала покупцю купон, котрий дозволяє придбати ПК за старою ціною. Щобільше, вона відстежить доставлення покупки за призначенням.

“Замовлення було позначено нашою системою виявлення шахрайства, і в результаті його було скасовано. 1 січня наші святкові ціни закінчилися, і було відновлено звичайні ціни. Але ми подбаємо про автора замовлення!”, — написав CorsairLucky.

Замовлений ПК має у складі процесор AMD Ryzen 9 9900X3D, відеокарту NVIDIA GeForce RTX 5080, 32 ГБ (2×16 ГБ) оперативної пам’яті DDR5-6400 та твердотілий накопичувач M.2 NVMe на 2 ТБ. Tom’s Hardware вважає, що ціна $4299 є завищеною для збірки з такими компонентами, а $3499 більш схожа на реальну.

А ось клієнтам, котрі помітили на сайті та встигли замовити комплект оперативної пам’яті 48 ГБ (2×24 ГБ) DDR5 6400MT/s CL36 за $239,99 пощастило менше. Ціна здається дуже привабливою у часи дефіциту, але компанія заявила, що такого товару взагалі немає — він був виставлений на сайт помилково, а отже не може бути доставлений.

“1 січня наш інтернет-магазин помилково вказав у переліку відсутній на складі комплект пам’яті DOMINATOR TITANIUM RGB 48GB (2x24GB) DDR5 6400MT/s CL36 (SKU: CMP48GX5M2B6400C36) за неправильною ціною. Через внутрішню системну помилку товар ненадовго з’явився в продажу і був доступний для попереднього замовлення, попри те, що його не було в наявності”, — пише Corsair в Reddit.

Як компенсацію замовники отримали “стандартний купон” від компанії, а також купон, котрий дає знижку 40% саме на DRAM. Також Corsair повертає гроші тим, хто вже встиг оплатити замовлення. Користувачі Reddit не надто зраділи ситуації, модератори спільноти видалили кілька постів та закрили коментарі. Один з коментаторів повідомляв, що ціна пам’яті буцімто зросла у понад два рази, до $500, але наразі комплект позначений як відсутній.

Загалом скасування магазином вже зроблених покупок не здається гарним кроком. Tom’s Hardware, з посиланням на коментарі, наводить приклад американського магазину Micro Center, котрий останнім часом просто дозволяв залишити собі компоненти, замовлені за неправильними цінами — адже провини покупця тут немає. Свого часу автор новини подібним чином придбав материнську плату з підсиленим живленням, яка злетіла в ціні у два рази через бум майнінгу. Магазин відповів на уточнення, що ціна на сайті дійсно була помилковою, але я отримаю плату за тією ціною, за котрою замовив.