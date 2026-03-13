Новини Пристрої 13.03.2026 comment views icon

Маркетинг RAM-апокаліпсису: V-Color випустить комплект з одним модулем DDR5 та RGB-підсвіткою замість другого

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

V-Color

У часи кризи DRAM маркетинг дуже своєрідний. Компанія V-Color готується випустити комплект пам’яті DDR5 з одним модулем DIMM та заглушкою з RGB-підсвіткою замість другого.


На думку представників V-Color, це дозволить надати вигляд укомплектування системи без необхідності встановлення двох модулів після придбання. Комплект пропонується для ігрових збірок ПК на базі процесорів AMD Ryzen. Користувачі, які прагнуть вже зараз перейти на DDR5, можуть встановити один модуль, а пізніше докупити другий.

Покупці отримають один модуль DDR5 та на додаток імітацію другого з відповідним дизайном та RGB-підсвіткою. У V-Color вважають, що комусь може бути важливо імітувати повноцінний обсяг пам’яті в системі.

В компанії зазначають, що перші комплекти надійдуть у продаж з серією Manta з ОЗП DDR5-6400. Manta DDR5 XSky пропонуватиметься з обсягом 16 ГБ, а Manta DDR5 XFinity — 24 ГБ. Обидва комплекти міститимуть планку DDR5 та заглушку замість другого модуля. Більш екстремальні пропоновані V-Color варіанти включають один модуль та три заглушки, щоб заповнити всі чотири слоти.


В компанії називають свою пропозицію більш гнучким способом переходу на DDR5, особливо для власників AMD Ryzen, які прагнуть початково заощадити кошти та спростити процес апгрейду. V-Color особливо згадує чипи Ryzen 7 7800X3D та новіші моделі X3D, стверджуючи, що використання одного модуля DDR5 може бути виправданішим для ігрових систем.

Нові комплекти продаватимуться на платформах V-Color та через партнерів компанії. Зокрема, на сайті Newegg. 

Раніше ми писали, що ще кілька років тому оперативна пам’ять і SSD були найпростішим способом оживити ПК без великих витрат. Зараз усе інакше: іноді комплект ОЗП або швидкий накопичувач коштує як відеокарта середнього класу. Водночас Kingston і SK Hynix закликають поквапитися з апгрейдом RAM чи SSD — криза триватиме до 2028 року.

Спецпроєкти
Джерело: VideoCardz

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати