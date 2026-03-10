Магазин відмовив австралійцю у заміні ОЗП DDR5 за гарантією через зростання цін

Corsair Vengeance DDR5/Corsair

В Австралії магазин відмовився замінити покупцю ОЗП Corsair Vengeance DDR5 за гарантією, посилаючись на стрімке зростання цін на пам’ять.





Попри те, що на увесь комплект Corsair Vengeance DDR5 поширюється гарантія, мережа Umart готова повернути лише початкову вартість покупки. Повідомляється, що Горан придбав ОЗП Corsair Vengeance DDR5 обсягом 32 ГБ у 2024 році. Відповідно до австралійського закону про захист прав споживачів, за наявності серйозного дефекту або несправності, споживач має право на відшкодування вартості товару, заміну або іншу компенсацію. На відміну від інших країн світу, в Австралії покупці зазвичай звертаються до продавця, в якого придбали товар, а не до виробника.

Горан повернув ОЗП DDR5 Umart, де після перевірки з використанням MemTest86 були виявлені помилки в одному з модулів. Представники мережі заявили, що мова не йде про серйозну несправність та запропонували відшкодувати початкову вартість у розмірі 155 австралійських доларів. У деяких випадках ціни на пам’ять зросли в 4 рази, зокрема, на оперативну пам’ять Corsair. Оскільки в магазина в наявності лише дорожчі моделі, на думку представників мережі, аналогічної заміни не має.

На думку представників порталу Hardware Unboxed, які висвітлювали цю історію, Umart некоректно трактує закон про захист прав споживачів. Мережа, ймовірно, придбала модулі пам’яті у дистриб’ютора, який не входить до партнерів Corsair. Внаслідок цього заміна товару покупцю може коштувати мережі сотні доларів і виявитись доволі складною.





Однак окрім цього магазин так і не повернув Горану придбану ним пам’ять, хоча проблеми були виявлені усього в одному модулі. Можливо навіть, що цей комплект мережа вже перепродала та отримала прибуток.

У компанії Corsair не несуть відповідальності за поганий сервіс ритейлерів, однак також відмовились допомогти австралійцю. Минуло кілька тижнів, а відповіді на його запит так і не надійшло. Hardware Unboxed співпрацює з представником компанії, і є надія, що це призведе до позитивного результату.

Більшість роздрібних продавців, можливо, не будуть поводитися так, як Umart, але деякі покупці тепер більше стурбовані довговічністю своєї оперативної пам’яті. Побоюючись впливу високих цін на пам’ять, магазини будуть шукати будь-які альтернативи, щоб уникнути збитків.

Раніше ми писали, що штучний інтелект почав сам купувати пам’ять DDR5 в онлайн-магазинах. На весіллях в Туреччині почали дарувати оперативну пам’ять.

Джерело: NotebookCheck