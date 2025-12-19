Новини Ігри 19.12.2025 comment views icon

Свен Вінке: Larian буде змушена краще оптимізувати Divinity у ранньому доступі через дефіцит пам'яті

Мережею вже шириться думка, що розробники змушені будуть оптимізувати ігри для меншої кількості пам’яті через її дефіцит. Larian, розробник Baldur’s Gate 3 і Divinity, днями це підтвердив.

У інтерв’ю TheGamer генеральний директор Larian Studios Свен Вінке визнав, що зростання цін на пам’ять змушує додатково оптимізувати ігри. У більшості користувачів може просто не виявитися потрібної кількості ОЗП або достатньо швидкого накопичувача, щоб комфортно запускати черговий неоптимізований шедевр.

“Цікаво, що ще однією [проблемою Larian] є ціна оперативної пам’яті та SSD-накопичувачів, і, чорт забирай, у нас такого ще ніколи не було. Це ніби руйнує всі ваші прогнози, тому що зазвичай ви знаєте криві та можете захиститися. Це буде цікаво. Це означає, що, найімовірніше, нам вже потрібно виконати багато роботи з оптимізації в ранньому доступі, яку ми не обов’язково хотіли робити на той момент. Тож це складно, але це відеоігри”, — каже Вінке.

Наступною розробкою Larian стане Divinity, у власному фентезійному всесвіті студії. Вона не буде прямим продовженням якоїсь з попередніх ігор, проте поверне фанатів у Рівелон. Раніше розробники планували наступну Baldur’s Gate і навіть почали роботу, але не домовилися з правовласником. На TGA 2005 Divinity була анонсована як найбільша гра в історії студії. Вона вже встигла викликати дещо ірраціональне збурення геймерів через слова Свена Вінке про використання ШІ у допоміжних процесах розробки.

Як влучно пояснює PC Gamer, проблема для всіх, включаючи великі ігрові студії, полягає в тому, що штучний інтелект фактично поглинає весь технологічний простір — і не тільки його. Ретельнішу оптимізацію ігор можна лише вітати, проте її зворотним боком може стати довший час їхньої розробки, котрий і без того іноді розтягується на десятиліття.

