Звичайний модуль Corsair DDR5 (знизу) vs декоративний / Reddit, Loudenoughforme

Одна з планок у комплекті Corsair DDR5 96 ГБ за $999 не працювала, і власник відіслав її до компанії на заміну. Назад отримав щось дивне та набагато дешевше.

Користувач Reddit з ніком Loudenoughforme розповів спільноті, що надіслав комплект оперативної пам’яті на заміну, але натомість отримав дивні модулі, що не працювали. На наданих фото дуже добре помітні відмінності отриманих планок та справжнього виробу. Власник підозрює перехоплення та заміну посилки на шляху до нього.

Отже, отримані блоки здаються надто високими порівняно з оригінальними. Але головна відмінність — нещільне розташування контактів на “золотому пальці”, тобто контактному роз’ємі. Навіть перший погляд на такий модуль підказує, що він навряд зможе працювати (принаймні, як DDR5).

Один з коментаторів пожартував, що це комплект “в нас вдома вже є оперативна пам’ять”. Менш жартівливі користувачі швидко підказали, що це декоративні блоки, призначені для заповнення слотів, на котрих працює лише освітлення. Подібні вироби Corsair продає офіційно за ціною $34,99. Однак отримувач світильників має надію на позитивне розв’язання проблеми, оскільки йому допомогли зв’язатися з представником компанії.

“Дякую CorsairLucky, який допоміг мені зв’язатися зі справжньою людиною, тепер вони займаються цією справою!! Дякую чудовій спільноті Reddit! Я вдячний вам за допомогу в поясненні, що це за планки, чим вони відрізняються, і, сподіваюся, ми скоро досягнемо щасливого фіналу”, — оновив свій пост Loudenoughforme.

Ця ситуація досі лишається незавершеною, власник пам’яті пообіцяв тримати спільноту в курсі подій. А тим часом стався ще один схожий випадок. Користувач CMurr1711 отримав аналогічний комплект освітлення замість 2×48 ГБ Corsair Dominator Premium, котрий він замовив на Amazon. Одразу можна впізнати знайомий проріджений рядок контактів.

Доки точно не відомо, що сталося, можна припускати, що у першому випадку якимось чином сталася підміна відправлення, або ж власник зв’язався з несправжньою Corsair. У другому ж, вочевидь, сталося банальне шахрайство. Але в обох випадках йдеться про декоративну пам’ять замість справжньої. Раніше ITC.ua здебільшого писав про шахрайства з відеокартами чи з SSD. Але у часи дефіциту оперативної пам’яті вона, на жаль, теж з’явилася у цьому переліку.