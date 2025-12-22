Модулі пам'яті Corsair Vengeance DDR5 продавалися з DDR4 під радіатором — як розпізнати підробку

Підроблений модуль Corsair Vengeance DDR5 / Leading-Growth-8361, Reddit

Цього разу шахраї приховали пам’ять DDR4 під широким радіатором Corsair Vengeance DDR5. Дрібні зовнішні відмінності модулів пам’яті важко роздивитися, але вони є.

Користувач Reddit з ніком Leading-Growth-8361 повідомив, що придбав Corsair Vengeance DDR5: радіатор був нещільно прикріплений, а планка не підходила, як DDR5. Після відкриття виявилося, що всередині знаходиться модуль DDR4. Повідомлення про підроблену RAM почали з’являтися на тлі загального дефіциту пам’яті.

Акаунт Uniko’s Hardware в X прокоментував публікацію та розповів, як розпізнати підробку. Виїмка на контактному майданчику DDR5 і DDR4 розташована інакше, їй занадто велике відхилення має насторожити. Слід зважити не це і не намагатися вставити пам’ять силою. Також DDR4 видають резистори біля контактів та більші прозори навколо чипів DRAM. Ці ознаки можуть бути підказкою, але розташування компонентів може відрізнятися залежно від виробника.

Найбільший ризик отримати підробку — у випадкових продавців на маркетплейсах. Слід довіряти офіційним ритейлерам та торговим майданчикам, котрі пропонують послуги захисту користувачів. У цьому випадку Amazon погодився повернути кошти за замовлення зі збереженням цін на момент придбання.

DDR4 — не найгірше, що можуть отримати покупці DDR5. Раніше ITC.UA писав про DDR4 під сумнівною наліпкою. Також підробці можуть піддаватися інші пристрої, на яких змінюють маркування чипів і які майже неможливо відрізнити від справжніх з першого погляду.