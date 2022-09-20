Цікавість до Cyberpunk 2077 зросла завдяки аніме Cyberpunk: Edge Runners від Netflix – 85555 одночасних гравців у Steam вперше за рік

Гра Cyberpunk 2077, яка голосно та не дуже вдало стартувала два роки тому, переживає другу хвилю популярності завдяки аніме-серіалу Cyberpunk: Edgerunners від Netflix. Більш ніж 85 тис. одночасних гравців в Steam – це, звичайно, не півмільйона на старті, але все ж найкращий показник за останній рік.

Сам по собі серіал Cyberpunk: Edgerunners, що вийшов 13 вересня, став одним з найуспішніших релізів Netflix. Критики хвалили його сюжет, побудову світу, анімацію, він має найвищі оцінки глядачів. На Rotten Tomatoes у нього 98% рейтингу аудиторії та 100% балів критиків. Успішне шоу змусило багатьох гравців повернутися у Cyberpunk 2077, хтось і зовсім вперше відкрив гру для себе.

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Подібне, але набагато більш масове повернення у гру відбулося в 2019 році з The Witcher 3: Wild Hunt. Досить успішний, хоч і спірний серіал про Відьмака, котрий вийшов на Netflix, залучив у гру більше людей, ніж їх було на старті у 2015 році.

Нещодавні оновлення Cyberpunk 2077 1.5 та 1.6 усунули безліч помилок та проблем зі стабільністю, що переслідували гру під часзапуску. CD Projekt Red також випустила офіційні інструменти моддингу та оголосила, що Phantom Liberty, перше і останнє велике доповнення до гри, вийде у 2023 році.

Джерело: Engadget