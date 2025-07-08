Автор Cyberpunk Edgerunners пояснив депресивність серіалу: «Ми з Польщі, а там народжуються і помирають сумними»

Cyberpunk: Edgerunners

Депресивний настрій Cyberpunk: Edgerunners / «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю II» прямо пов’язаний з мемами про Східну Європу — ми тут всі сумні.

За словами сценариста Бартоша Штибора, Edgerunners вийшов настільки емоційно важким не випадково. Він пояснив настрій серіалу одночасно з анонсом другого сезону серіалу (+ тизер) на сцені LA Anime Expo.

«Ми компанія з Польщі. Я з Польщі, а люди в Польщі сумні. Вони народжуються сумними, вмирають сумними, тож я просто хотів зробити сумним увесь світ», — каже Бартоша Штибора.

Спікер не просто сценарист Edgerunners, а й креативний директор у CD Projekt Red, яка стоїть за всією франшизою Cyberpunk. Тому емоційна глибина світу та важкість історії напряму пов’язана з переосмисленням власного співосприйняття та оточення. А чимало історій навколо — сумні.

«Людські історії важливі для CD Projekt Red. Ми завжди прагнемо створювати сюжети, зосереджені на персонажах», — додає сценарист Cyberpunk: Edgerunners.

Враховуючи чимало трагічних поворотів в іграх CD Projekt Red — його словам можна повірити. Автори не боялися «темних сторінок історії», бо знали, що вони закарбовуються в пам’яті чи не найсильніше.

«Коли людям сумно, тоді я трохи щасливий», — пожартував Штибор.

Зазначимо, що перший сезон Cyberpunk: Edgerunners запустили восени 2022 року. Його позитивно зустріли як глядачі, так і критики. Завдяки серіалу Cyberpunk 2077 привернув більше уваги та повернув гравців. А ось друга гра, яку поки називають Cyberpunk 2, теж знаходиться у роботі.

Джерело: PC Gamer