Death Stranding 2 — Хідео Кодзіма показав катсцену з новими персонажами

Хідео Кодзіма на сцені Game Fest 2025

На Summer Game Fest 2025 Хідео Кодзіма представив ще одне відео з Death Stranding 2: On the Beach, яка виходить цього місяця. Відео не прагне здивувати фантастичними чудесами та не розкриває геймплею.

У кліпі з’явилися двоє нових персонажів: Люсі (Алісса Юнг) та Ніл (Лука Марінеллі). Вони зустрічаються ніби як двоє незнайомців, але зрештою згадують один одного. Жінка ніби збентежена чимось з минулого, а чоловік намагається її заспокоїти. На руках в обох однакові мітки у вигляді знака Зодіаку Рака. Кодзіма розповідає, що Нілу відведена роль, подібна до персонажа Мадса Міккельсена у минулій грі.

«У DS2 Ніл і Люсі — дуже важливі персонажі. Я не можу точно сказати, бо це будуть спойлери, але ви бачили мітку Рака на їхніх руках. Тож у них глибокий зв’язок, який розкривається протягом усієї історії», — розповів геймдиректор.

У Death Stranding 2 знов з’являться Сем Бріджес та Фреджайл через роки після першої гри. Кілька попередніх опублікованих сцен дають більше уявлення про сюжет, на відміну від цього знайомства з персонажами.

Раніше герой Нормана Рідуса проходив крізь чорний слиз, щоб зустріти чоловіка на ім’я Тарман та його летючого кота разом із моторошною лялькою. Також з’являлися Туморроу (Ель Фаннінг) та Рейні (Куцуна Сіорі) Нагадаємо, Death Stranding 2: On the Beach вийде 26 червня.

Джерело: IGN