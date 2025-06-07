Новини Ігри 07.06.2025 о 20:14 comment views icon

Death Stranding 2 — Хідео Кодзіма показав катсцену з новими персонажами

author avatar

Андрій Русанов

Автор сайту

Death Stranding 2 — Хідео Кодзіма показав катсцену з новими персонажами
Хідео Кодзіма на сцені Game Fest 2025

На Summer Game Fest 2025 Хідео Кодзіма представив ще одне відео з Death Stranding 2: On the Beach, яка виходить цього місяця. Відео не прагне здивувати фантастичними чудесами та не розкриває геймплею.

У кліпі з’явилися двоє нових персонажів: Люсі (Алісса Юнг) та Ніл (Лука Марінеллі). Вони зустрічаються ніби як двоє незнайомців, але зрештою згадують один одного. Жінка ніби збентежена чимось з минулого, а чоловік намагається її заспокоїти. На руках в обох однакові мітки у вигляді знака Зодіаку Рака. Кодзіма розповідає, що Нілу відведена роль, подібна до персонажа Мадса Міккельсена у минулій грі.

«У DS2 Ніл і Люсі — дуже важливі персонажі. Я не можу точно сказати, бо це будуть спойлери, але ви бачили мітку Рака на їхніх руках. Тож у них глибокий зв’язок, який розкривається протягом усієї історії», — розповів геймдиректор.

У Death Stranding 2 знов з’являться Сем Бріджес та Фреджайл через роки після першої гри. Кілька попередніх опублікованих сцен дають більше уявлення про сюжет, на відміну від цього знайомства з персонажами.

Раніше герой Нормана Рідуса проходив крізь чорний слиз, щоб зустріти чоловіка на ім’я Тарман та його летючого кота разом із моторошною лялькою. Також з’являлися Туморроу (Ель Фаннінг) та Рейні (Куцуна Сіорі) Нагадаємо, Death Stranding 2: On the Beach вийде 26 червня.

Джерело: IGN

Популярні новини

Оновлення Windows 11 покращує продуктивність в іграх — ліквідовані витоки пам’яті та лаги
Трилогія S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Enhanced Edition отримала патч 1.0.1. — технічні виправлення
Для ПК з Snapdragon X вийшла контрольна панель GPU Adreno з підтримкою Steam

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати