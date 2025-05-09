Новини Новини 09.05.2025 о 15:57 comment views icon

Death Stranding 2 «пішла на золото» — Кодзіма завершив роботу над On the Beach

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Death Stranding 2 «пішла на золото» — Кодзіма завершив роботу над On the Beach
Death Stranding 2: On the Beach / Kojima Productions

Kojima Productions офіційно підтвердила — Death Stranding 2: On the Beach завершена та «пішла на золото».

Це означає, що фінальна версія гри готова до виробництва й запуску. Тепер залишилося дочекатися релізу 26 червня. Безумовно, це не гарантує повну відсутність патчів першого дня, але основна частина вже відшліфована.

«Death Stranding 2: On the Beach стала золотою. Подорож почнеться незабаром — залишилося зовсім небагато часу до 26 червня», — пише Kojima Productions в X (Twitter).

Це не просто позначка статусу, а знак того, що гру вже можна друкувати на дисках і готувати до цифрового розповсюдження. Про сюжет On the Beach відомо небагато — усе розпочинається через 11 місяців після першої частини. У нещодавньому 30-хвилинному геймплеї показали нові біоми, корабель-базу та дивакувату ляльку Доллмена. Також відомо про одну з цікавих механік гри — уникати босів без втрати сюжету.

Death Stranding 2 «пішла на золото» — Кодзіма завершив роботу над On the Beach
Death Stranding 2: On the Beach / Kojima Productions

Зазначимо, що наразі триває передзамовлення Death Stranding 2: On the Beach. Звичайне видання обійдеться в ₴2199, а Digital Deluxe несуттєво дорожче — ₴2399. Останнє надає 48 годин раннього доступу, а також купу додаткового контенту. За будь-яке передзамовлення гравці отримають голограму та екзоскелети.

На «хвилі» ажіотажу Kojima Productions показала обмежену версію контролера DualSense, стилізованого під Death Stranding 2. Пристрій виглядає в дусі гри — футуристично й впізнавано.

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До речі, Хідео Кодзіма раніше згадував, що вихід GTA 6 частково вплинув на розклад Death Stranding 2. Але реліз гіганта Rockstar перенесли, тож сонячний Вайс-Сіті цього року не задавить інші релізи.

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Джерело: Insider Gaming

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