Деталі архітектури NVIDIA Ada Lovelace – відсутність PCIe 5 та NVLink, потенціал для більш продуктивних відеокарт

Після презентації відеокарт NVIDIA RTX 4090 та 4080, на котрій небагато згадували про технічні нюанси, архітектура GPU Ada Lovelace продовжує обростати подробицями та роз’ясненнями. Зокрема, глава компанії Дженсен Хуанг у розмові з пресою розповів про відсутність у нових RTX NVLink, а підтримка компанії підтвердила відсутність PCIe 5.0.

Стандарт передачі даних PCIe 5.0 був офіційно представлений у 2019 році. Він забезпечує пропускну здатність до 128 ГБ/с та швидкість передачі даних до 32 ГТ/с. Стандарт вже підтримується системною логікою Intel Alder Lake та буде доданий до процесорів AMD Ryzen 7000.

Відеокарти Ada Lovelace оснащені роз’ємом живлення 12VHPWR, що відповідає стандарту PCIe 5. Дженсен Хуанг також згадував стандарт, що було сприйнято як натяк на його підтримку відеокартами. Однак від PCIe 5 відеоадаптер успадкував лише 12-контактний роз’єм живлення. Офіційна відповідь NVIDIA сайту TechPowerUp говорить:

«Ada не підтримує PCIe Gen 5, але роз’єм живлення Gen 5 входить до комплекту. PCIe Gen 4 сьогодні забезпечує достатню пропускну здатність для використання графіки, тому ми вважали, що немає потреби впроваджувати Gen 5 для цього покоління відеокарт. Великі буфери кадру та великі кеші L2 графічних процесорів Ada також зменшують використання інтерфейсу PCIe».

Дженсен Хуанг підтвердив інформацію про те, що RTX 4090 і молодші відеоадаптери лінійки позбавлені підтримки NVLink. Цей порт забезпечував взаємодію двох відеокарт, встановлених в одній системі. Часи технології NVIDIA SLI остаточно минули.

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Процесор AD102, на якому заснована відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090, побудований на техпроцесі TSMC 4N і складається з 76,3 млрд транзисторів, що майже на 170% більше, ніж у попереднього GA102. Розмір його кристала – 608 мм², що менше 628 мм² у попередника – техпроцес TSMC 4N пропонує майже втричі більшу щільність транзисторів, ніж Samsung 8LPP, на якому побудовано GA102.

AD102 має 18 432 ядра CUDA, 568 тензорних ядер четвертого покоління і 142 ядра трасування променів третього покоління. Чип підтримує до 24 ГБ пам’яті GDDR6X або до 48 ГБ пам’яті GDDR6+ ECC, що працює через 384-бітну шину.

RTX 4090 на основі цього процесора наділена 16384 ядрами CUDA. 512 тензорними та 128 RT-ядрами. Приблизно 10% запасу NVIDIA, швидше за все, залишила для зменшення відбраковки RTX 4090 і подальшого створення більш потужної RTX 4090 Ti.

Джерело: TechPowerUp