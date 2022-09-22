Глава NVIDIA Дженсен Хуанг: «Ідея про те, що чипи дешевшатимуть – історія з минулого»

Сучасні відеокарти коштують недешево, і NVIDIA планує зберегти цю тенденцію. Під час сеансу питань та відповідей із ЗМІ генеральний директор компанії Дженсен Хуанг розповів про свій погляд на цінову політику.

«Закон Мура мертвий. […] 12-дюймова пластина сьогодні коштує набагато дорожче. Думка про те, що чип дешевшатиме, — це історія минулого», — сказав голова NVIDIA у відповідь Гордону Унгу з PC World.

Хуанг назвав зростання вартості компонентів та уповільнення нарощування потужності силами, що утворюють високі ціни на графічні процесори. Він зосередився на порівнянні продуктивності відеокарт у різні роки за тією ж ціною:

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«[Якщо розглядати] продуктивність графічного процесора NVIDIA за $899 або $1599 доларів рік тому, два роки тому у тій же ціні, наша продуктивність з Ada Lovelace є монументально кращою. Краще поза рейтингами».

У зв’язку з крахом майнінгу та надвиробництвом графічних чіпів NVIDIA зіткнулася з надлишком останніх. Компанія суттєво знизила відпускні ціни, але, схоже, це була вимушена акція і більше такого не очікується. Ціни на відеокарти NVIDIA RTX 4090 і 4080 засмутили всіх, але якихось послаблень, мабуть, чекати не варто.

Джерело: DigitalTrends