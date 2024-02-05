Діпфейк фіндиректора компанії наказав працівнику виплатити $25 млн шахраям

За даними поліції Гонконгу, шахраї змусили фінансового працівника багатонаціональної корпорації виплатити $25 млн з використанням діпфейк-відео фінансового директора. Також у «відеоконференції» брали участь кілька інших «співробітників», які теж виявилися діпфейками.

Працівник відчув неладне після того, як отримав повідомлення нібито від головного фінансового директора компанії, що базується в Великій Британії. Спочатку він подумав, що це звичайний фішинг, оскільки в електронному листі йшлося про необхідність проведення таємної транзакції.

Проте сумніви були відкинуті після відеодзвінка, під час якого інші присутні здавалися реальними колегами. Вважаючи, що всі інші учасники розмови були справжніми, працівник погодився переказати 200 млн гонконзьких доларів – близько $25,6 млн.

Поліція Гонконгу повідомила, що здійснила шість арештів у зв’язку з подібними шахрайствами за останній час. За даними поліції, щонайменше 20 разів штучний інтелект використовувався для обману програм розпізнавання облич шляхом імітації людей, зображених на посвідченнях особи. Вісім викрадених гонконзьких посвідчень особи були використані для оформлення 90 заявок на позику та реєстрації 54 банківських рахунків у період з липня по вересень минулого року.

Афера за участю фальшивого фінансового директора була виявлена ​​лише тоді, коли співробітник пізніше звернувся в головний офіс корпорації. Поліція Гонконгу не розкрила, про яку компанію йдеться, а також інших деталей справи.

Джерело: CNN

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