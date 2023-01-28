Діпфейки для підпису. Нейромережа миттєво генерує рукописний текст — використовуючи базу даних з почерками понад 200 людей

Демоверсія додатка Calligrapher.ai, що працює в браузері через JavaScript, миттєво перетворює будь-який надрукований текст у рукописний. Після введення речення сайт пропонує 9 різних стилів, кожен з яких можна відрегулювати за швидкістю, шириною та розбірливістю. Завантажити текст можна у векторному файлі SVG.

Сайт особливо цікавий тим, що не використовує відомі рукописні шрифти — кожна літера тут може виглядати оригінально, навіть якщо повторюється велику кількість разів.

Calligrapher.ai створений дослідником машинного навчання Шоном Васкесом, який використав дослідження зі статті 2013 року Алекса Грейвза з британської ШІ-компанії DeepMind. Calligrapher.ai “малює” кожну літеру так, ніби її написала рука людини, керуючись даними, отриманими від рекурентної нейронної мережі (RNN), яка була навчена на основі IAM On-Line Handwriting Database (база даних, що містить зацифровані зразки почерку 221 особи).

Модель синтезу рукописного тексту Calligrapher.ai налаштована на англомовне письмо, і користувачі повідомляли про проблеми з відтворенням діакритичних знаків, які зазвичай зустрічаються в інших мовах.

У 2018 році Васкес надав базовий код, який забезпечує демонстрацію додатка на GitHub, щоб його можна було адаптувати до інших програм.

З нейронними мережами, які тепер працюють з мовою, зображеннями, відео, друкованим, а тепер і рукописним текстом, здається, що ШІ може претендувати на досягнення в будь-яких галузях людської творчості.

Джерело: Arstechnica