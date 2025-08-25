Disney панікує через втрату "чоловіків-зумерів" серед глядачів Marvel та "Зоряних війн", — Variety

Disney

Нарешті демографічна група, яку Disney ігнорувала останнє десятиліття, проявила своє значення для студії. За повідомленнями Variety, керівництво почало звертатись до продюсерів та сценаристів у пошуку фільмів, які можуть привернути увагу хлопців і чоловіків від 13 до 28 років.

Ця демогрупа, звана зумерами, нібито роками “пасувала” перед фільмами Marvel та “Зоряними війнами”, віддаючи перевагу відеоіграм та вірусному мем-кіно, на кшталт цьогорічного “Minecraft”.

Іронія тут не прихована і дуже велика: це та сама Disney, яка придбала Marvel і Lucasfilm для того, щоб гарантувати чоловічу аудиторію, але зрештою “вбила” франшизу Star Wars з допомогою Кетлін Кеннеді й постраждала від “втоми від супергероїки”. Досить часто в ігрових фільмах студія спиралась на рімейки (для міленіалів, які разом зі своїми дітьми “шалено поглинають” проєкти, на кшталт “Короля Лева” чи “101 далматинця”) та жіночо-орієнтовану інтелектуальну власність, не лишаючи в розробці нічого, що нагадувало “хлопчачий фільм” з часів “Індіани Джонса” та “Піратів Карибського моря” (хоча останній проєкт теж, за чутками, розглядав “жіночу версію” з Марго Роббі).

“Дзвінки надходять на тлі того, що машина “Зоряних війн” намагається створити будь-який кінопроєкт, а жанр супергероїв щохвилини втрачає аудиторію”.

Тут доцільно згадати слова Джорджа Лукаса, який радив керівництву Disney та режисеру фільму “Хан Соло” Рону Говарду “не забувати”, що “Зоряні війни” мають бути орієнтовані на “12-річних хлопчиків”. Видається, їх почули не всі.

Завдання повернути чоловіків “Покоління зумерів” лягло на плечі колишнього боса Searchlight Pictures Девіда Грінбаума, який нині керує ігровим кіно Disney, а також Дарії Черчек, яка контролювала такі хіти, як “Їжак Сонік” та “Усміхайся” в Paramount. Кажуть, що вони шукають пропозиції пригодницьких та фільмів жахів.

Наразі за часткою ринку для покоління зумерів Disney відповідає Sony Pictures та Paramount (10% покупців квитків у 2024 році). Це на два пункти вище за Universal і на два пункти нижче за Warner Bros. Одночасно з наймом Грінбаума та Черчек, корпорація придбала частку акцій ігрового гіганта Fortnite за $1,5 млрд. Хоча два джерела повідомляють, що Disney не має прав на екранізацію Fortnite, що, здавалося б, є очевидним способом заманити зумерів до кінотеатрів.