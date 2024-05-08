«Ми засвоїли урок». Marvel випускатиме «всього 2-3 фільми на рік», щоб побороти втому від супергероїки

Стратегія щодо скорочення виробництва загальна для Disney, однак, за словами гендиректора медіакомпанії Боба Айгера, «особливо актуальна для Marvel».

«Ми збираємося повільно зменшувати обсяг і, ймовірно, зніматимемо два серіали на рік замість чотирьох, і скоротимо випуск фільмів до двох або максимум трьох», — сказав генеральний директор Disney під час квартального звіту про прибутки.

Айгер додав, що в Marvel є «кілька хороших фільмів» на 2025 рік, а потім студія візьме курс на «Месників».

Як зазначає Variety, оголошення дещо суперечить попередньому календарю випуску фільмів студії: на наступний рік планували щонайменше чотири назви («Капітан Америка: Прекрасний новий світ», «Громовержці», «Фантастична четвірка» та «Блейд»), стільки ж — на 2026-й (включно з п’ятим фільмом про «Месників»). 2024 рік тим часом навпаки відстає від планів — «Дедпул і Росомаха» стане єдиним фільмом Marvel, що вийде цьогоріч.

«Приємно мати змогу об’єднатися для одного повнометражного проекту цього року», — сказав керівник Marvel Кевін Файгі в інтерв’ю Empire. «Мені набагато комфортніше бути аутсайдером. Я віддаю перевагу можливості здивувати та перевершити очікування. Тож здається, що минулий рік, який не був ідеальним, налаштував нас на це».

Колись надійний кіновсесвіт Marvel Cinematic Universe (MCU) останнім часом послабив свої позиції — 2023 рік відзначився лише одним успішним запуском («Вартові галактики 3»), тоді як решта назв били рекорди з непопулярності (стрічка «Марвели» забезпечила собі звання фільма MCU із найгіршими в історії касовими зборами).

«Ми отримали удар, але повертаємося сильнішими», — додає співпрезидент Marvel Studios Луїс Д’Еспозіто. «Ми засвоїли урок».

Раніше режисери «Месників» брати Руссо заявили, що не вірять у втому від супергероїки, а усі проблеми студії виникають через зміну поколінь.