Продюсер Джеррі Брукхаймер вірить у «Пірати Карибського моря» з Марго Роббі, а Джонні Депп зіграв Джека Горобця для тяжкохворого 11-річного фаната

За словами його продюсера, запланований фільм «Пірати Карибського моря» з Марго Роббі в головній ролі ще має шанси. Останній фільм франшизи, «Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казок» 2017 року, став останньою її частиною, у якій Джонні Депп грав роль капітана Джека Горобця. Про продовження за участю Марго Роббі було оголошено у червні 2020 року, проте минулого місяця Роббі заявила в інтерв’ю, що проєкт зупинений.

The Hollywood Reporter нещодавно провів розмову із продюсером «Піратів Карибського моря» Джеррі Брукхаймером. Він висловив упевненість, що обидва обіцяні проєкти (офіційні «Пірати Карибського моря 6» та фільм з Роббі) все ще перебувають у розробці. Він сказав, що коментар Роббі, можливо, був поспішним.

«Я думаю, що ми дуже близькі до [Піратів 6] також. У нас дуже добрий сценарій. Ми розробили два з них — один із Марго Роббі та ще один із молодим акторським складом. Над фільм із Марго Роббі треба трохи попрацювати. Молодший акторський склад близький. Сподіваюся, ми отримаємо обидва фільми. [Фільм з Роббі] живий для мене. Він живий і для Disney. Я впевнений, що вона була розчарована тим, що затримується та не виходить першою. Ми віримо, що це вийде. Це дуже сильна історія».

Подробиць про «Піратів» із Роббі відомо дуже мало. Станом на 2020 рік, коли було оголошено про проєкт з закріпленим за ним сценаристом Крістіною Ходсон, яка раніше працювала з Роббі над фільмом 2020 року «Хижі птахи». Інші заслуги Ходсон включають приквел “Трансформерів” 2018 “Бамблбі”, фільм HBO Max “Бетгерл”, який був нещодавно скасований на етапі постпродакшну, а також майбутній фільм у всесвіті DC “Флеш”.

Проблемою нового фільму франшизи була й зайнятість Марго Роббі. Цього року вона зіграла головні ролі в «Амстердамі» Девіда Рассела, комедійної драмі «Вавілон» Дем’єна Шазеля та в фільмі Грети Гервіг «Барбі», що виходить у 2023 році. Якщо останній отримає сиквел або її персонажу із всесвіту DC Харлі Квінн буде запропоновано новий проєкт, це зробить шанси нових «Піратів Карибського моря» більш примарними, навіть якщо сценарій зрушить з місця.

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В інтерв’ю Брукхаймер зауважив, що Депп все ще має потенціал повернутися в ролі Джека Горобця в тій чи іншій якості. Однак під час судового процесу у справі про наклеп проти колишньої дружини Ембер Херд актор заявив, що він більше не зацікавлений у поверненні до франшизи.

Але поки одні надто зайняті чи багато говорять, інші роблять корисні справи. Джонні Депп продовжує грати Джека Горобця, хай і в скромніших, але не менш важливих «проєктах». Актор у подобі уславленого капітана зателефонував по відеозв’язку смертельно хворому 11-річному шанувальнику.

Депп здивував та втішив Корі, котрий переніс дві невдалі операції з пересадки серця та вирішив не випробовувати долю знову – хлопчик не знає, скільки йому залишилося жити. В інтерв’ю BBC мама Корі сказала, що повідомлення від містера Деппа було приголомшливим і підняло настрій її синові у важкий для родини час

Джерело: Screen Rant