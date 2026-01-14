Новини Технології 14.01.2026 comment views icon

NVIDIA DLSS 4.5 створює зображення "з нічого": користувачі роблять привабливі скриншоти у режимах 240p/360p

Андрій Русанов

NVIDIA DLSS 4.5 створює зображення "з нічого": користувачі роблять привабливі скриншоти у режимах 240p/360p
Зображення: zWORMz Gaming, YouTube

Оглядачі вже відзначали покращення якості масштабування NVIDIA DLSS 4.5 в продуктивному та ультрапродуктивному режимах. Користувачі почали викладати скриншоти, що демонструють “магію ШІ”.

Геймери діляться дивовижними скриншотами порівняв “до та після” застосування DLSS 4.5. Раніше подібне можна було б вважати фейком, але не зараз. Початкові зображення, зроблені у роздільній здатності 240p чи 360p порівнюють з тими ж ігровими сценами з застосуванням масштабування. Зміни величезні: кадри, які нагадують шутери початку 1990-х з великими видимими пікселями, перетворюються на звичні скриншоти сучасних ігор — не у найкращій якості, але цілком прийнятні.

NVIDIA DLSS 4.5 створює зображення "з нічого": користувачі роблять привабливі скриншоти у режимах 240p/360p
Апскейл з 240p / X, cremieux

Результат вражає, але DLSS не бере лише один конкретний кадр за основу. Зображення також формують вектори руху, глибина, експозиція, тремтіння та історія останніх кадрів. масштабування збирає усю можливу інформацію, котра б дозволила покращити якість зображення.

NVIDIA DLSS 4.5 створює зображення "з нічого": користувачі роблять привабливі скриншоти у режимах 240p/360p
Масштабування з 720p до 4K / Reddit, xyz2theb

Модель може реконструювати відсутні елементи картинки, але вона обмежена даними гри та нещодавніми кадрами. У прикладах важко помітити, що тонкі дроти, паркани, волосся та деталі водних поверхонь можуть розпадатися під час руху. Інтерфейс користувача та текст все ще мають не надто добрий вигляд, незалежно від того, який профіль DLSS використовується, якщо джерело — лише 240p.

Еволюція технології від “мила” DLSS 1 на відеокартах серії RTX 20 вражає. Частково вона працює на тих самих картах, але потребує надто великих обчислювальних можливостей. ITC.ua вже повідомляв, що на GPU попередніх поколінь падіння продуктивності може сягати понад 20%. Але у деяких випадках прийнятне падіння FPS виправдовує покращення якості.

Джерело: VideoCardz

