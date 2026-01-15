Новини Софт 15.01.2026 comment views icon

NVIDIA DLSS 4.5 стала доступною для всіх, а розробники ігор отримали інструменти для її інтеграції

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

NVIDIA DLSS 4.5 стала доступною для всіх, а розробники ігор отримали інструменти для її інтеграції

З невеликою затримкою вийшла офіційна публічна версія NVIDIA App з DLSS 4.5 для всіх користувачів відеокарт RTX. Розробники ігор отримали інструменти для інтеграції технології.

Як повідомляє VideoCardz, випуск NVIDIA App з фінальною версією DLSS 4.5 відбувся на день пізніше запланованої дати, 13 лютого. Інструмент масштабування отримав той самий набір функцій, що й в бета-версії. У застосунку NVIDIA DLSS 4.5 вмикається через налаштування DLSS Override та може бути застосований для кожної гри окремо або ж глобально. NVIDIA стверджує, що ці налаштування працюють у понад 400 іграх та застосунках, на відеокартах GeForce RTX 20, RTX 30, RTX 40 та RTX 50.

Новинкою налаштувань стала опція “Рекомендоване” для примусового призначення DLSS. У попередньому бета-релізі виникла певна плутанина, де цей параметр називався “Найновіше”, що не завжди було правильним вибором для конкретної відеокарти. Рекомендований профіль є оптимальним для відеокарти.

“Нове налаштування “Рекомендоване” замінює налаштування “Найновіше”, щоб краще узгоджуватися з двома новими моделями DLSS 4.5 Super Resolution: модель M, оптимізованої для режиму DLSS Super Resolution Performance, та модель L, для режиму 4K DLSS Super Resolution Ultra Performance. Хоча обидві підтримуються як для режимів DLSS Super Resolution Quality, так і для збалансованого режиму, а також для DLAA, користувачі побачать найкращі переваги у співвідношенні якості та продуктивності в режимах Performance та Ultra Performance”, — зазначає NVIDIA.

Разом з впровадженням DLSS 4.5, версія NVIDIA App 11.0.6 продовжує перенесення функцій Панелі керування NVIDIA у застосунок. Оновлення додає опції NVIDIA Surround у додаток, а також системний “режим налагодження”, який вимикає розгін та налаштування напруги до перезавантаження.

Як передає Wcctech, NVIDIA також полегшила розробникам інтеграцію технологій в ігри. Плагін Streamline з відкритим кодом спрощує впровадження DLSS 4.5. Також тепер доступний RTX Neural Texture Compression SDK, завдяки якому розробники зможуть використовувати ядра нейронного рендерингу на найновіших відеокартах для значного стиснення текстур у високій якості.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Прогрес навпаки: NVIDIA “подивиться” на відродження старих відеокарт, AMD “активно працює” над поверненням Zen 3
ШІ проти геймерів: AMD та NVIDIA скоротять виробництво недорогих відеокарт, Asus "уріже" конфігурації пам'яті
Топ найгірших відеокарт NVIDIA та AMD 2025 року від Hardware Unboxed
Що буде, якщо пропустити воду через теплові трубки процесорного кулера та поставити його на NVIDIA RTX 3070? Вийшло непогано
NVIDIA RTX 5090 здорожчає до $5000 у 2026 році, — інсайдери
Steam у листопаді 2025: мобільна RTX 4060 знов лідер, RTX 5070 обійшла 4070, а Radeon RX 9000 досі немає в топі
Два подвійних баштових кулера CPU на NVIDIA RTX 2060 знизили температуру на 35°C — новий мод TrashBench
Ринок компонентів ПК 2025 Q3: AMD нарощує частку процесорів і дискретних відеокарт
Китай наступає: Thunderobot представила перший ігровий ПК з процесором Hygon C86-4G та відеокартою NVIDIA
Розробник видалив гру зі Steam — нова дівчина переконала його, що ШІ це зло
NVIDIA постачатиме на третину менше RTX 50, через дефіцит пам'яті "під ніж" підуть 5070 Ti та 5060 Ti, — інсайдери
Розробник ШІ придбав за €7500 справну станцію NVIDIA Grace Hopper з 960 ГБ LPDDR5X вартістю від $80 000 — але довелося попрацювати
Виробник відмовив у поверненні коштів за RTX 5070 Ti через “пошкодження плати”, про яке власник не підозрював
Працівник виграв NVIDIA RTX 5060 і звільнився — компанія вирішила, що відеокарта належить їй
Anthropic, Microsoft та NVIDIA оголосили про стратегічне партнерство: Azure отримає Claude, а компанія Хуанга — $30 млрд
Коли вийде NVIDIA RTX 60: перші дані про релізне вікно та процесор
NVIDIA спробувала техпроцес Intel 18A і їй не сподобалося
Надія на NVIDIA RTX 50 Super: Samsung розпочинає масове виробництво GDDR7 3 ГБ зі швидкістю вище 28 Гбіт/с
NVIDIA "пожирає" LPDDR5X: у 2026 році очікується подвійне здорожчання пам’яті, постраждають й бюджетні смартфони
Казкова вдача: американець придбав ПК з NVIDIA RTX 4070 Ti Super, 64 ГБ DDR5 та Core i9-14900KF за $600
“NVIDIA хоче спалити мій будинок”: компанія відмовилася замінити RTX 5090 FE зі зламаним фіксатором кабелю
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати