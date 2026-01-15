NVIDIA DLSS 4.5 стала доступною для всіх, а розробники ігор отримали інструменти для її інтеграції

З невеликою затримкою вийшла офіційна публічна версія NVIDIA App з DLSS 4.5 для всіх користувачів відеокарт RTX. Розробники ігор отримали інструменти для інтеграції технології.

Як повідомляє VideoCardz, випуск NVIDIA App з фінальною версією DLSS 4.5 відбувся на день пізніше запланованої дати, 13 лютого. Інструмент масштабування отримав той самий набір функцій, що й в бета-версії. У застосунку NVIDIA DLSS 4.5 вмикається через налаштування DLSS Override та може бути застосований для кожної гри окремо або ж глобально. NVIDIA стверджує, що ці налаштування працюють у понад 400 іграх та застосунках, на відеокартах GeForce RTX 20, RTX 30, RTX 40 та RTX 50.

Новинкою налаштувань стала опція “Рекомендоване” для примусового призначення DLSS. У попередньому бета-релізі виникла певна плутанина, де цей параметр називався “Найновіше”, що не завжди було правильним вибором для конкретної відеокарти. Рекомендований профіль є оптимальним для відеокарти.

“Нове налаштування “Рекомендоване” замінює налаштування “Найновіше”, щоб краще узгоджуватися з двома новими моделями DLSS 4.5 Super Resolution: модель M, оптимізованої для режиму DLSS Super Resolution Performance, та модель L, для режиму 4K DLSS Super Resolution Ultra Performance. Хоча обидві підтримуються як для режимів DLSS Super Resolution Quality, так і для збалансованого режиму, а також для DLAA, користувачі побачать найкращі переваги у співвідношенні якості та продуктивності в режимах Performance та Ultra Performance”, — зазначає NVIDIA.

Разом з впровадженням DLSS 4.5, версія NVIDIA App 11.0.6 продовжує перенесення функцій Панелі керування NVIDIA у застосунок. Оновлення додає опції NVIDIA Surround у додаток, а також системний “режим налагодження”, який вимикає розгін та налаштування напруги до перезавантаження.

Як передає Wcctech, NVIDIA також полегшила розробникам інтеграцію технологій в ігри. Плагін Streamline з відкритим кодом спрощує впровадження DLSS 4.5. Також тепер доступний RTX Neural Texture Compression SDK, завдяки якому розробники зможуть використовувати ядра нейронного рендерингу на найновіших відеокартах для значного стиснення текстур у високій якості.