“Картопляний геймінг”: ютубер випробовує DLSS 4.5 в роздільній здатності 77p

Експериментатор з’ясував, до якого порога можна знизити роздільну здатність за допомогою DLSS 4.5 та що вийде в результаті. Для цього йому довелося зняти обмеження NVIDIA.

Ютубер 2kliksphilip зміг отримати гру, у яку в принципі можна грати, на роздільній здатності 77p — це лише 77 вертикальних пікселів. Зображення має вигляд, наче короткозора людина зняла окуляри або ж відео надзвичайно стиснули, але картинка не розвалюється на окремі елементи та здається кращою, ніж можна було очікувати. Ентузіаст взяв за мету досягти найнижчої можливої ​​базової роздільної здатності в Red Dead Redemption 2, а потім застосував до гри різні технології масштабування для порівняння результатів.

Щоб перейти на роздільну здатність нижче 720p, потрібно було відредагувати конфігураційний файл Red Dead Redemption 2. Ютубер спочатку спробував базову роздільну здатність 120p, потім 90p. На цьому етапі текст і елементи меню вже дуже важко розібрати, навіть із масштабуванням. Потім спробував 60p, але гра зависла. Виявляється, що існує нижня межа рендерингу гри. “Технології ще не достатньо для обробки гри з такою роздільною здатністю”, — каже 2kliksphilip.

З’ясувалося, що жорстке масштабованого виводу становить 410 пікселів по горизонталі. Вертикального обмеження немає, але радикально змінювати пропорції дещо безглуздо. Тож 2kliksphilip зупинився на 410 пікселях по горизонталі та звичайному співвідношенні сторін, що означало базову роздільну здатність 77p.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Якщо ви вже заплутались, мова йде про 137 на 77 пікселів, масштабованих до 410 на 231 за допомогою DLSS 4.5, а потім масштабованих без втрат за допомогою LS1 до 3690 на 2079 для досягнення шикарного “картопляного” відеоряду. З такими налаштуваннями спостерігалися значні лаги, експериментатор додав генератор кадрів, щоб згладити зображення. Він каже, що хотів би провести експеримент без обмежень NVIDIA, щоб з’ясувати, коли все дійсно зламається. Також у 2kliksphilip є інші цікаві відео, де він вивчає можливості масштабування.

Джерело: Tom’s Hardware