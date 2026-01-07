Перші незалежні тести DLSS 4.5 підтверджують значне падіння продуктивності на відеокартах попередніх поколінь

У вже у перший день виходу NVIDIA DLSS 4.5 ентузіасти протестували його в іграх у різних режимах. Результати невтішні для власників старіших відеокарт.

Згідно з повідомленням Mostly Positive Reviews в X, порівняльні бенчмарки DLSS 4.5 та 4.0 на RTX 3080 Ti у Cyberpunk 2077 демонструють падіння продуктивності до 24% з новою моделлю. З пресетом RT Ultra у Cyberpunk 2077 спостерігалося зниження FPS на 24%, з 42 до 32, при переході на DLSS 4.5. У 1440p падіння продуктивності зменшилося до 14%, (з 72 до 61 FPS), а з тією ж роздільною здатністю та з вимкненим трасуванням променів продуктивність впала на 20%, (зі 108 до 86 FPS).

Результати бенчмарку у тій же темі The Last of Us Part 2 з високими налаштуваннями у роздільній здатності 1440p та з режимом якості DLSS показали зниження продуктивності на 14% з DLSS 4.5, яка впала зі 154 FPS до 135 FPS у середньому.

Just did some quick and dirty tests with DLSS 4.5 Super Resolution in Cyberpunk, and on the 3080 Ti the performance hit between Preset K and Preset M is quite heavy. 4K RT Ultra Preset – DLSS Quality:

Preset K – 42 fps avg

Preset M – 32 fps avg

NVIDIA офіційно попередила, що не може гарантувати високу продуктивність DLSS 4.5 на старіших відеокартах RTX, зокрема у серіях 20 та 30. DLSS 4.5 у 5 разів більш вимоглива до обчислень на тензорних ядрах, але компанія використовує FP8 у відеокартах RTX 40 та RTX 50, щоб зменшити вплив на продуктивність. Карти ж попередніх поколінь суттєво обмежені у тензорних обчисленнях.

Представник NVIDIA Джейкоб Фрімен стверджує, що DLSS 4.5 працює лише на 2-3% повільніше порівняно з DLSS 4.0 на обладнанні серії RTX 50. На жаль, тензорні ядра RTX 30 та 20 серій не мають підтримки FP8. Власники старіших відеокарт серій RTX 30 та 20 спостерігають погіршення продуктивності від запуску DLSS 4.0. Відеокарти RTX 20, 30 та навіть RTX 40 повільніше працюють з DLSS 4.0. З DLSS 4.5 цей ефект став значно сильнішим на старіших відеокартах.

Також DLSS 4.5 можуть бути не найкращими для використання в усіх ситуаціях. В останньому посібнику з програмування DLSS для розробників ігор NVIDIA пропонує використовувати старіші пресети DLSS 4.0 J та K як моделі за замовчанням для режимів DLAA, Quality та Balanced, тоді як пресет DLSS 4.5 M рекомендується для режиму Performance. Як дізнався Tom ‘s Hardware від NVIDIA на CES 2026, пресет L найкраще використовувати з режимом Ultra Performance.

Водночас оглядачі відзначають радикальне покращення зображення з налаштуваннями продуктивності та у русі, яке дає DLSS 4.5. Результати легко можна побачити у порівняльних відео на YouTube, котрих вже з’явилося багато. Дехто вважає, що пресети продуктивності DLSS вперше стали придатними до гри через покращення їхньої якості. Звичайно ж, це стосується здебільшого відеокарт RTX 50.