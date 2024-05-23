До 30 операцій на місяць. НБУ встановить обмеження на Р2Р-перекази через поширення онлайн-шахрайства

Рішення НБУ пошириться безпосередньо на вихідні перекази — приймати кошти на карту можна необмежено.

Заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник повідомив (через Forbes), що в Україні введуть обмеження на вихідні Р2Р-перекази Переказ із картки на картку — в робочому варіанті йдеться про 30 операцій на місяць та 100 000 грн (однак фінальне рішення можуть скоригувати).

Обмеження спрямоване на боротьбу з онлайн-шахрайством і не завадить волонтерським зборам, оскільки стосуватиметься лише вихідних платежів. Тіньові фінансові операції стають дедалі поширеними — як приклад, «дропи» або так звані «грошові мули», коли шахраї купляють у звичайних громадян їхні дані та відкривають карти, через які проводять тисячі операцій (обмежуючись сумою до 400 000 грн — більші підпадають під фінансовий моніторинг).

Подібні схеми, за словами Олійника, часто використовуються для ухилення сплати від податків, виплати зарплатні у конвертах, виведенні коштів за кордон чи торгівлі наркотиками тощо, і ще більш популярними стали після полювання на міскодинг у гральному бізнесі — два банки, Айбокс банк і Конкорд банк, вже через це виведені з ринку.

У 2023 році обсяг Р2Р-переказів в Україні зріс з 210 млрд грн у січні до 247 млрд грн у грудні, що перевищило обсяги покупок та зняття готівки за допомогою карток, і свідчить, за словами НБУ, «про певну аномальну поведінку цього сегменту платіжних операцій».

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