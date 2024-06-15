350 картриджів Nintendo Switch у бюстгальтері — китайські митники затримали жінку через надто великий бюст

Китайські митники в порту Ляньтанг отримали більше, ніж розраховували, коли помітили серед пасажирів пишногруду жінку. Вона помітно нервувала, і митники вирішили оглянули її. У бюстгальтері було виявлено 350 ігрових картриджів Nintendo Switch, які прямували до материкового Китаю.

Жінка поводилася неприродно, за словами митників, її «вигляд і поведінка не були невинними». Один з працівників митниці звернув увагу на незвичайні груди — жінку попросили вийти з черги пасажирів для подальшої перевірки. Початкова оцінювальна вартість 350 контрабандних картриджів для Nintendo Switch у бюстгальтері становила $9660

Китайські митники посилаються на статтю 7 «Положення про виконання митних адміністративних покарань» КНР. Ця постанова забороняє людям, які в’їжджають до Китаю, ухилятися від «митного контролю шляхом приховування, маскування, приховування декларацій, фальшивих декларацій чи інших засобів, перевезення або пересилання товарів, які заборонені або обмежені до ввозу чи вивозу у державу».

Ввезення або вивезення товарів з Китаю без сплати відповідних податків, як і в більшості країн, вважається контрабандою. Якщо припустити, що ігрові карти Nintendo Switch не є забороненим товаром, підозрювану можуть оштрафувати у розмірі не більш ніж у трикратному розмірі від несплаченого мита.

Порт Ляньтанг є аналогом контрольного пункту у Гонконзі на материковому Китаї. Розташований у Шеньчжені контрольно-пропускний пункт сухопутного кордону був створений, щоб зменшити навантаження на інші прикордонні пункти в країні. Для пасажирського руху його відкрили 6 лютого 2023 року.

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Джерело: Tom`s Hardware