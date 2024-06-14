Раптом що, їде «Катерина» — в Україні запустили застосунок для захисту жінок від «бевзнів»

Програма з гарною назвою «Катерина» створена, як можливість викликати мобільну групу реагування у небезпечних ситуаціях.

«Нам остогидли бевзні Бевзень або бевзь — українська лайка. Теж саме, що йолоп чи бовдур., які не здатні стримуватися, агресують або розпускають руки. Тому ми створили «Катерину». Це підписка на застосунок, який за натиском кнопки викликає одну з 1500 груп мобільного реагування, коли ти відчуваєш небезпеку. «Катерина» завжди на твоїй стороні. Ми забезпечимо тобі фізичний захист або відвеземо в безпечне місце», — зазначається на офіційному сайті.

Що за сервіс?

«Катерина» — це сервіс, який працює на базі служби охорони «Явір-2000» (фірми, що протягом 30 років працює з сигналізаціями й системами відеоспостереження, охороняє стаціонарні об’єкти, супроводжує вантажі, надає послуги інкасації тощо). Фахівці, що входитимуть до складу мобільних груп, мають навички фізичного втручання, психологічну підготовку, швидкі машині, екіпірування — та, за потреби, можуть застосувати газовий балончик, гумовий кийок, травматичну зброю чи просто відвезти в безпечне місце.

Як і де працює?

«Катерина» працює в майже всіх областях країни (окрім Луганської, Донецької, Херсонської областей та тимчасово окупованого Криму), однак найбільше чергових груп (282) працює на Київщині.

Викликати мобільну групу можна у будь-якій небезпечній ситуації — приклади перелічують так: «прив’язався пришелепкуватий в маршрутці», «доколупався біля дому вилупок», «бевзь в барі пристає», «прив’язалося в парку одоробло», «приїхав збоченець замість таксі» тощо.

У разі небезпеки користувачки мають просто затиснути кнопку в застосунку до вібрації — тоді оператору надійде геолокація, а екіпаж (як обіцяють) приїде в середньому за п’ять хвилин.

За необхідності через застосунок «Катерина» можна викликати охоронця для супроводу дитини, чи фахівця, який надасть першу допомогу літнім людям.

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Вартість

Наразі в застосунку доступні три тарифні плани:

«Коліжанка» — один виклик, 199 гривень на місяць

«Кума» — три виклики, 299 гривень на місяць

«Сестра» — десять викликів, 799 гривень на місяць

За додаткову плату (50 грн на місяць за кожен пристрій) можна додати до своєї підписки дитину або літніх родичів.

У випадку, якщо усі виклики за тарифом використані, можна замовити додатковий виїзд — однак він обійдеться у 350 гривень.

«Сподіваємося, що наш сервіс допоможе пришвидшити тенденцію до створення безпечних умов для людей, незалежно від часу доби, району та зовнішнього вигляду. Очевидно, що нашими послугами може скористатися будь-хто, не тільки жінки. Від рук агресивних гаспидів може потерпіти кожен, тож «Катерини» від них і захищає», — розповів співзасновник «Катерини» Олександр Ніколюк.

Застосунок «Катерина» доступний за посиланнями — для iOS та Android.

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