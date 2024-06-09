GSC Game World представила новий трейлер STALKER 2: Серце Чорнобиля з чудовою українською озвучкою на презентації Xbox Showcase. Впадає в очі непогана графіка гри, вихід якої 5 вересня на ПК та Xbox знов підтверджений.
Трейлер, герої якого розмовляють і навіть співають українською, додає нових подробиць щодо ігрового досвіду та світу S.T.A.L.K.E.R. 2, який «кишить хижими мутантами, смертельною радіацією та підступними людськими угрупованнями».
На відео можна побачити багато локацій, зустрічі з мутантами та «архіаномаліями». Скіф загодить у табір сталкерів, який є місцем для торгівлі та відпочинку. Ігрові кадри переплітаються з фрагментами розповіді, яка підкреслює важливість нелінійної сюжетної лінії у грі — трейлер називається «Час можливостей».
Влітку GSC Game World обіцяє додаткові анонси, які розкажуть більше про S.T.A.L.K.E.R. 2:
«Цей трейлер знаменує початок захопливої подорожі, пов’язаної з численними новинками та оновленнями, що передують релізу».
Компанія вкотре наголошує на важливості підтримки України у протидії російському вторгненню всіма можливими способами. GSC традиційно просить усіх донатити у фонд UNITED24.
ОНОВЛЕНО: Українська гра S.T.A.L.K.E.R. 2 у топ-5 «найбажаніших» ігор у Steam
Джерело: GSC Game World