Новини Ігри 09.06.2024 о 23:09 comment views icon

Новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля повністю українською — «Край, мій рідний край!»

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Андрій Русанов

Автор сайту

Новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля повністю українською — «Край, мій рідний край!»

GSC Game World представила новий трейлер STALKER 2: Серце Чорнобиля з чудовою українською озвучкою на презентації Xbox Showcase. Впадає в очі непогана графіка гри, вихід якої 5 вересня на ПК та Xbox знов підтверджений.

Трейлер, герої якого розмовляють і навіть співають українською, додає нових подробиць щодо ігрового досвіду та світу S.T.A.L.K.E.R. 2, який «кишить хижими мутантами, смертельною радіацією та підступними людськими угрупованнями».

На відео можна побачити багато локацій, зустрічі з мутантами та «архіаномаліями». Скіф загодить у табір сталкерів, який є місцем для торгівлі та відпочинку. Ігрові кадри переплітаються з фрагментами розповіді, яка підкреслює важливість нелінійної сюжетної лінії у грі — трейлер називається «Час можливостей».

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Влітку GSC Game World обіцяє додаткові анонси, які розкажуть більше про S.T.A.L.K.E.R. 2:

«Цей трейлер знаменує початок захопливої подорожі, пов’язаної з численними новинками та оновленнями, що передують релізу».

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ОНОВЛЕНО: Українська гра S.T.A.L.K.E.R. 2 у топ-5 «найбажаніших» ігор у Steam

Джерело: GSC Game World


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