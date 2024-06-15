Нестабільність Intel Core i9 13 і 14 не подолано — новий патч мікрокоду лише зменшує наслідки

Сайт Igor’s Lab повідомив, що Intel виявила корінь проблем зі стабільністю процесорів Core i9 13 і 14 поколінь (Raptor Lake) з розблокованим розгоном. Intel підготувала відповідний патч мікрокоду, проте повідомила Tom’s Hardware, що оновлення покращує наслідки, але не розв’язує проблему.

«Всупереч останнім повідомленням ЗМІ, Intel не підтверджує першопричину та разом зі своїми партнерами продовжує досліджувати повідомлення користувачів щодо проблем із нестабільністю розблокованих процесорів Intel Core 13-го та 14-го поколінь (K/KF/KS) для настільних комп’ютерів. Патч мікрокоду, згаданий у звітах преси, виправляє помилку eTVB, виявлену Intel під час дослідження звітів про нестабільність. Хоча ця проблема потенційно сприяє нестабільності, вона не є першопричиною», — йдеться в повідомленні Intel.

Igor’s Lab стверджував, що отримав внутрішній документ, у якому вказано, що основною причиною нестабільності було «неправильне значення в алгоритмі мікрокоду, пов’язаного з функцією eTVB». Enhanced Thermal Velocity Boost — функція, яка розганяє ядра процесора вище максимальної частоти, коли виконуються певні умови. eTVB починає працювати лише тоді, коли є достатній запас живлення та TDP. Технологія eTVB є ексклюзивною функцією Intel Raptor Lake. Вона забезпечує максимальне прискорення в іграх та програмах, які цього потребують, але, як свідчать нові дані, призводить до підвищення напруги на деяких компонентах

Нагадаємо, у квітні стало відомо про проблему спільної роботи чипів Intel Core i9 13 і 14 серії K з відеокартами NVIDIA, повідомлення про яку надходили з початку року. Виробники материнських плат додали у BIOS режим рекомендованих налаштувань Intel. Проте виробник процесорів назвав цей режим невірним і запропонував коректні параметри. Як можна бачити, ці та подальші зусилля Intel з партнерами покращили роботу процесорів, проте не призвели до остаточного розв’язання проблеми.

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