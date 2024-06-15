Документальний фільм про перший S.T.A.L.K.E.R. «ЕПІЗОДИ: Тінь Чорнобиля» вже доступний на Київстар ТБ

На Київстар ТБ доступний документальний фільм «ЕПІЗОДИ: Тінь Чорнобиля» про створення першої гри з серії S.T.A.L.K.E.R. Фільм про STALKER та студію GSC Game World є частиною документального серіалу «ЕПІЗОДИ» студії KNIFE! про різноманітні історії, які відбувалися у незалежній Україні.

Режисер серіалу та епізоду про S.T.A.L.K.E.R. — Артем Григорян, в головних ролях Андрій Прохоров, Олег Яворський, Олексій Ситянов, Олександр Кохановський, Володимир Корунчак, Олександр Новіков, Олександр Максимчук, Олег Данилов, Дін Шарп. «ЕПІЗОДИ: Тінь Чорнобиля» також можна побачити в кінотеатрах «Планета Кіно».

«У 2001 році молоді київські розробники під керівництвом Сергія Григоровича вирішили створити найскладнішу гру в світі з реалістичною графікою, відкритим світом і незвичним сюжетом, що обертається довкола Чорнобильської зони. З початком промокампанії гру STALKER чекали десятки тисяч людей по всьому світу, але розробники стали заручниками своїх амбіцій. Вони безкінечно вдосконалювали гру, щороку переносячи дату її виходу» — йдеться в описі епізоду.

Наразі можна подивитися документальний фільм або ж пограти у трилогію S.T.A.L.K.E.R., яка нещодавно отримала перевидання S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone та вийшла на консолях. А вже 5 вересня вийде S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, останній трейлер якої вразив усіх на Summer Game Fest 2024.