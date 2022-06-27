Дослідження: Як змінився український ринок криптовалют за останній рік

Сервіс GEO Pay провів аналіз українського ринку криптовалют, вивчаючи поведінку користувачів до та після початку війни з росією. Для аналізу використано чотири періоди: осінь (період з 1 вересня по 30 листопада), січень, лютий і березень та період з 1 квітня по 1 червня.

Починаючи з осені 2021 року сервіс зміг не тільки втримати свою аудиторію, але і суттєво збільшити її. Так, з листопада по червень сервіс збільшив кількість своїх користувачів у 3.5 рази. Більше того у період з березня 2022 року до червня 2022 року аудиторія GEO Pay збільшилась у два рази. Можна зробити висновок, що у період війни українці частіше стали задумуватися над покупкою крипто- або цифрових активів. Якщо казати про саме нових користувачів, то до червня 2022 року їх кількість на платформі збільшилась рівно у 2 рази. Не припиняла рости ця кількість і у період початку повномасштабної війни. У порівнянні із осінню приріст користувачів у лютому-березні становив 14.5%, а у період з квітня по червень кількість користувачів GEO Pay збільшилася ще на 63%.

Цікавою також є статистика географії користувачів GEO Pay та як вона змінювалася за три з половиною місяці війни. Точніше не змінювалась, не дивлячись на багатомільйонну міграцію українців. У період з 1 вересня по 30 листопада 75% користувачів користувались платформою з України. Майже ті ж 74% з України платформа мала у січні та лютому, а у квітні-червні кількість користувачів з України збільшилася до 78%. У порівнянні із січнем та лютим суттєво змінилася і статистика за українськими містами. Якщо у січні більшість користувачів платформи (34%) були з Києва, то у квітні і червні на перше місце за найбільшою кількістю користувачів вийшов Львів – 19%, а Київ став другим – 15%. Таким рух у статистиці спричинила внутрішня релокація населення, а також переїзд багатьох компаній та підприємств на Захід України.

Сама аудиторія активних користувачів GEO Pay за демографічними показниками майже не змінилася із минулої осені. Ядро аудиторії мультивалютного платіжного сервісу – це користувачі віком від 25 до 35 років. Таких користувачів у платформи 34%. 23% і 22% відповідно займають вікові групи – 18 – 24 та 35 – 44. Не змінилися за цей час і показники за статтю аудиторії. Переважна більшість активних юзерів – чоловіки. На даний момент, аудиторія GEO Pay – це 70% чоловіків та 30% жінок.

А от інтереси та поведінка користувачів платформи суттєво змінилися після початку повномасштабної війни. Восени найбільше користувачі цікавились фінансами (7%), покупками у інтернеті (4%), мистецтвом та розвагами (4%) та лайфстайлом і технологіями (по 3.6%). Після 24 лютого більшість у більшості користувачів на перший план вийшли новини та політика (більше 4%). Але у сфері інтересів залишились фінанси (3.5%) та розваги (3.5%). У червні фінанси знову стали першими серед інтересів користувачів сервісу (6.3%), 4% зайняли технології та розваги, а новини охопили лиш 3% інтересів користувачів.

Зазначимо, що GEO Pay – це мультивалютний сервіс, який об’єднує р2р-платежі та фінансові операції з поповнення/виводу фіатних коштів та подальшому їх обміну на криптоактиви або навпаки на біржах-партнерах. Зараз GEO Pay працює з понад 10-ма біржами, включаючи Binance, Okex, WhiteBIT та інші, а також платформа інтегрована у 10+ платіжних систем (PSP).