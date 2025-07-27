«Довга хода» Стівена Кінга оживає: режисер «Голодних ігор» показав новий трейлер на Comic-Con

«Довга хода» / YpuTube Lionsgate Movies

Під час фестивалю Comic-Con 2025 показали новий трейлер до фільму «Довга хода». Це антиутопічний горор, що зняв режисер «Голодних ігор» Френсіс Лоуренс. Картина заснована на однойменному романі Стівена Кінга 1979 року.

Сюжет фільму розгортається довкола групи молодих хлопців, які беруть участь у щорічному телешоу — вони мусять пройти трасу US Route 1 пішки, не зупиняючись і не сповільнюючись. Будь-яке відхилення призводить до смерті. Переможець отримує все, що забажає, до кінця життя..

«У альтернативному світі, лідери тоталітарних США щороку збирають хлопців-підлітків з усієї країни на жорстоке змагання під назвою «Довга хода»: учасники мусять іти не знижуючи швидкість заздалегідь визначеним маршрутом, що не має фінішної лінії. У цій грі на виснаження буде лише один переможець, а кожному, хто не витримає — загрожує смерть. Як далеко готові зайти нові учасники змагань — Рей та Пітер, що мають власні причини пройти Довгу ходу?» — йдеться в офіційному синопсисі стрічки.

Новий трейлер доповнює попередні кадри та перший трейлер. У новому відео нам демонструють, як учасники смертельного змагання поступово знаходять спільну мову, навіть попри те, що це їм лише зашкодить. «Кажуть, не варто заводити друзів під час Довгої ходи», — каже герой Девіда Джонсона на ім’я Піт. — «Але мені ви троє навіть подобаєтесь».

Трейлер натякає на невідворотну жорстокість — учасників знищують одного за одним, усе під пильним поглядом загрозливого Майора у виконанні Марка Гемілла. Те, що починалося як крихке братерство, швидко перетворюється на атмосферу страху й недовіри.

Окрім Гемілла та Джонсона, у стрічці знялись Купер Гоффман, Гарретт Вейрінг, Джошуа Одзік, Чарлі Пламмер, Бен Ванг та Джуді Ґрір.

Режисер Френсіс Лоуренс називає роман «Довга хода» ледь не своїм улюбленим літературним творінням Стівена Кінга. Раніше в інтерв’ю Collider він заявляв, що мав шанси екранізувати історію ще з 2000-х років.

«Це те, що насправді було на моєму столі багато років тому, невдовзі після того, як я закінчив “Костянтина”, як працював над “Я — легенда”. Дуже хотів його зняти, але Френк Дарабонт фактично перейняв права. Люди намагалися зробити це протягом багатьох років, але так і не змогли. Ми просто ніби розгадали це; я працював із Джей Ті Моллнером, він написав чудову чернетку. У мене був цей час, і ми вибрали потрібний сезон для зйомок, зібрали дивовижний акторський склад. Я дуже задоволений результатом».

Фільм «Довга хода» вийде в прокат в кінотеатрах України 11 вересня 2025 року.

Джерело: gamesradar