Перший трейлер фільму-антиутопії «Довга хода» за романом Стівена Кінга

Lionsgate

Слідом за першими кадрами з’явився й трейлер фільму «Довга хода» — екранізації однойменного роману Стівена Кінга 1979 року від режисера «Голодних ігор» Френсіса Лоуренса.

В центрі історії — антиутопічна Америка, де головною розвагою слугує захід під назвою «Довга хода» за участі 100 хлопців-підлітків, який транслюється по телебаченню. Учасники мають безперервно йти вздовж маршруту №1, і якщо вони тричі отримають попередження про занадто повільну ходу, то будуть розстріляні. Той, хто виживе і дійде до фінішу, отримає велику суму грошей і «приз» на свій вибір.

«Довга хода» здебільшого представляється очима 16-річного юнака Реймонда Гарраті (Купер Гоффман) з дослідженням погіршення його фізичного і психічного стану. Серед решти акторського складу з’являються Бен Ван, Джуді Грір, Гарретт Верінг, Роман Гріффін Девіс, Чарлі Пламмер та Девід Джонссон. Марк Гемілл з’являється в ролі антагоніста — майора-психопата, який тероризує учасників ходи й може стерти з вашої пам’яті доброту та чесноти Люка Скайвокера.

Трейлер починається досить невинно: на тлі пейзажів природи та звуків гітари нам демонструють групу парубків, що сидять у колі та представляються. Далі вони починають свою ходу, весело перекидаючи м’яча по дорозі й іноді жартуючи, однак вже за кілька секунд на відео ми бачимо, як солдат вбиває одного з учасників, після того, як в того відмовила нога. З цього моменту починається справжнє пекло, і серйозність «змагань» стає кришталево очевидною.

Голлівуд намагався екранізувати історію протягом 40 років: у 1988 році пропозицію отримав Джордж А. Ромеро; у 2007-му права на екранізацію перейшли до режисера «Втечі з Шоушенка» Френка Дарабонта; а одну з останніх спроб здійснив Андре Овредал («Страшні історії для розповіді в темряві»). Зрештою втілити цю ідею у життя вдалося лише нині — Френсісу Лоуренсу, який, окрім «Голодних ігор», відзначився роботою над постапокаліптичним фільмом жахів «Я — легенда» та трилером «Костянтин: Володар темряви».

Сам Лоуренс називає роман ледь не своїм улюбленим літературним творінням Стівена Кінга і раніше в інтерв’ю Collider заявляв, що мав шанси екранізувати історію ще з 2000-х років.

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«Це те, що насправді було на моєму столі багато років тому, невдовзі після того, як я закінчив “Костянтина”, як працював над “Я — легенда”. Дуже хотів його зняти, але Френк Дарабонт фактично перейняв права. Люди намагалися зробити це протягом багатьох років, але так і не змогли. Ми просто ніби розгадали це; я працював із Джей Ті Моллнером, він написав чудову чернетку. У мене був цей час, і ми вибрали потрібний сезон для зйомок, зібрали дивовижний акторський склад. Я дуже задоволений результатом».

Світова прем’єра фільму «Довга хода» призначена на 12 вересня.